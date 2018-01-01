Людмила Кіченок позмагається за титул на турнірі WTA в Австралії
- Сьогодні, 10:24
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Українка вийшла у фінал турніру у Гобарті у парному розряді
Людмила Кіченок побореться за титул на турнірі WTA International в австралійському Гобарті.
У парному розряді українська тенісистка вийшла до фіналу змагань.
Грає 25-річна Людмила у парі з японкою Макото Ніномією.
У півфіналі вони здолали австралійську пару Бей - Кабрера.
Українка та японка виграли перший сет, після чого поступилися у другому, але довели свою перевагу у третьому.
Наразі суперниці по фіналу не відомі, але, швидше за все, ними стануть треті «сіяні» Елізе Мертенс з Бельгії та Демі Схурс з Нідерландів.
Нагадаємо, Цуренко вийшла у півфінал турніру у Гобарті в одиночному розряді.
Hobart International – 2018 з тенісу
WTA International
Жіночий турнір у Гобарті, Австралія
Призовий фонд - $226,750
Парний розряд
Півфінал
Людмила Кіченок / Ніномія (Україна / Японія, 4) – Бей / Кабрера (Австралія) – 3:6, 6:3, 10:4