Людмила Кіченок позмагається за титул на турнірі WTA в Австралії

Українка вийшла у фінал турніру у Гобарті у парному розряді

Людмила Кіченок побореться за титул на турнірі WTA International в австралійському Гобарті. У парному розряді українська тенісистка вийшла до фіналу змагань. Грає 25-річна Людмила у парі з японкою Макото Ніномією. У півфіналі вони здолали австралійську пару Бей - Кабрера. Українка та японка виграли перший сет, після чого поступилися у другому,



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Людмила Кіченок. Фото Getty Images

Українка вийшла у фінал турніру у Гобарті у парному розряді

Людмила Кіченок побореться за титул на турнірі WTA International в австралійському Гобарті.

У парному розряді українська тенісистка вийшла до фіналу змагань.

Грає 25-річна Людмила у парі з японкою Макото Ніномією.

У півфіналі вони здолали австралійську пару Бей - Кабрера.

Українка та японка виграли перший сет, після чого поступилися у другому, але довели свою перевагу у третьому.

Наразі суперниці по фіналу не відомі, але, швидше за все, ними стануть треті «сіяні» Елізе Мертенс з Бельгії та Демі Схурс з Нідерландів.

Нагадаємо, Цуренко вийшла у півфінал турніру у Гобарті в одиночному розряді.

Hobart International – 2018 з тенісу

WTA International

Жіночий турнір у Гобарті, Австралія

Призовий фонд - $226,750

Парний розряд

Півфінал

Людмила Кіченок / Ніномія (Україна / Японія, 4) – Бей / Кабрера (Австралія) – 3:6, 6:3, 10:4