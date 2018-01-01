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    Людмила Кіченок позмагається за титул на турнірі WTA в Австралії

    Українка вийшла у фінал турніру у Гобарті у парному розряді
    Людмила Кіченок побореться за титул на турнірі WTA International в австралійському Гобарті. У парному розряді українська тенісистка вийшла до фіналу змагань. Грає 25-річна Людмила у парі з японкою Макото Ніномією. У півфіналі вони здолали австралійську пару Бей - Кабрера. Українка та японка виграли перший сет, після чого поступилися у другому,
    • Сьогодні, 10:24
    • Розсилка
    Людмила Кіченок. Фото Getty Images
    Людмила Кіченок. Фото Getty Images

    Українка вийшла у фінал турніру у Гобарті у парному розряді

    Людмила Кіченок побореться за титул на турнірі WTA International в австралійському Гобарті.

    У парному розряді українська тенісистка вийшла до фіналу змагань.

    Грає 25-річна Людмила у парі з японкою Макото Ніномією.

    У півфіналі вони здолали австралійську пару Бей - Кабрера.

    Українка та японка виграли перший сет, після чого поступилися у другому, але довели свою перевагу у третьому.

    Наразі суперниці по фіналу не відомі, але, швидше за все, ними стануть треті «сіяні» Елізе Мертенс з Бельгії та Демі Схурс з Нідерландів.

    Нагадаємо, Цуренко вийшла у півфінал турніру у Гобарті в одиночному розряді.

    Hobart International – 2018 з тенісу

    WTA International

    Жіночий турнір у Гобарті, Австралія

    Призовий фонд - $226,750

    Парний розряд

    Півфінал

    Людмила Кіченок / Ніномія (Україна / Японія, 4) – Бей / Кабрера (Австралія) – 3:6, 6:3, 10:4

    теніс Австралія Людмила Кіченок
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