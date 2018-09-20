Людмила Кіченок в напруженій боротьбі зазнає поразки на турнірі в Токіо



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Українській тенісистці не вдалося пробитися до 1/2 фіналу змагань в Японії

Людмила Кіченок в дуеті зі словенкою Катаріною Среботнік поступилися в 1/4 фіналу японській парі Мію Като/Макото Ніномія: 4-6, 6-2, 7-10.

Під час першого сету Кіченок і Среботнік вели 3-1 з брейком, але потім виграли тільки один гейм. Українсько-словенська пара взяла другий сет завдяки трьом брейкам, втративши лише один гейм на своїй подачі.

На вирішальному тайбрейку Кіченок і Среботнік виконали три міні-брейка, а їхні суперниці - п'ять.

З Ніномією наша тенісистка виступала на турнірах в Австралії на старті сезону. У Хобарті дівчата дійшли до фіналу, де поступилися дуету Схюрс/Мертенс.

Нагадаємо, що у поєдинку першого кола Кіченок та Среботнік обіграли третіх сіяних Чжань Хаоцин та Ян Чжаосюаня: 6-3, 6-4

Джерело: btu.org.ua