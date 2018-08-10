Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі WTA Premier у Канаді
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Розсилка
Тепер Еліна готується до чвертьфінального протистояння
Еліна Світоліна продовжує успішно виступати на турнірі серії WTA Premier 5 у Монреалі.
У третьому раунді перша ракетка України виявилася сильнішою за Джоанну Конту з Великобританії.
Світоліна перемогла у двох сетах, віддавши суперниці сім геймів.
У першому відтинку зустрічі Еліна зробила брейк за рахунку 2:1, після чого довела справу до перемоги – 6:3.
Другий сет виявився багатшим на події. Суперниці двічі брали подачі одна одної. А вирішальним став брейк українки за рахунку 4:4.
Дев’ятий гейм Світоліна виграла у впертій боротьбі, а потім «всуху» взяла і свою подачу.
У чвертьфіналі Еліна зіграє з переможницею матчу Еліс Мертенс – Аріна Соболенко.
Coupe Rogers – 2018
WTA Premier 5
Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада
Призовий фонд: $2,820,000
Третє коло
Еліна Світоліна (Україна, 5) – Джоанна Конта (Великобританія) – 6:4, 6:4