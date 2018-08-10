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    Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі WTA Premier у Канаді

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    Еліна Світоліна - Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі WTA Premier у Канаді
    Еліна Світоліна

    Тепер Еліна готується до чвертьфінального протистояння

    Еліна Світоліна продовжує успішно виступати на турнірі серії WTA Premier 5 у Монреалі.

    У третьому раунді перша ракетка України виявилася сильнішою за Джоанну Конту з Великобританії.

    Світоліна перемогла у двох сетах, віддавши суперниці сім геймів.

    У першому відтинку зустрічі Еліна зробила брейк за рахунку 2:1, після чого довела справу до перемоги – 6:3.

    Другий сет виявився багатшим на події. Суперниці двічі брали подачі одна одної. А вирішальним став брейк українки за рахунку 4:4.

    Дев’ятий гейм Світоліна виграла у впертій боротьбі, а потім «всуху» взяла і свою подачу.

    У чвертьфіналі Еліна зіграє з переможницею матчу Еліс Мертенс – Аріна Соболенко.

    Coupe Rogers – 2018

    WTA Premier 5

    Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

    Призовий фонд: $2,820,000

    Третє коло

    Еліна Світоліна (Україна, 5) – Джоанна Конта (Великобританія) – 6:4, 6:4

    теніс Канада Еліна Світоліна
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