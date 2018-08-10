Світоліна успішно подолала третє коло на турнірі WTA Premier у Канаді



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Еліна Світоліна

Тепер Еліна готується до чвертьфінального протистояння

Еліна Світоліна продовжує успішно виступати на турнірі серії WTA Premier 5 у Монреалі.

У третьому раунді перша ракетка України виявилася сильнішою за Джоанну Конту з Великобританії.

Світоліна перемогла у двох сетах, віддавши суперниці сім геймів.

У першому відтинку зустрічі Еліна зробила брейк за рахунку 2:1, після чого довела справу до перемоги – 6:3.

Другий сет виявився багатшим на події. Суперниці двічі брали подачі одна одної. А вирішальним став брейк українки за рахунку 4:4.

Дев’ятий гейм Світоліна виграла у впертій боротьбі, а потім «всуху» взяла і свою подачу.

У чвертьфіналі Еліна зіграє з переможницею матчу Еліс Мертенс – Аріна Соболенко.

Coupe Rogers – 2018

WTA Premier 5

Жіночий тенісний турнір у Монреалі, Канада

Призовий фонд: $2,820,000

Третє коло

Еліна Світоліна (Україна, 5) – Джоанна Конта (Великобританія) – 6:4, 6:4