Мадонна пропонувала п’ятиразовому чемпіону НБА 20 мільйонів доларів за вагітність
Мадонна та Денніс Родман
bleacherreport.net
Таке зізнання зробив 58-річний Денніс Родман
Легендарна зірка поп-музики Мадонна пропонувала п’ятиразовому чемпіону НБА Деннісу Родману 20 мільйонів доларів за вагітність.
Про це 58-річний Родман розповів виданню Metro.
Мадонна та Родман зустрічалися в 90-х роках минулого століття.
«Вона сказала, що заплатить мені 20 мільйонів, якщо завагітніє від мене. Це в тому випадку, якщо дитина народиться. Тоді її кар’єра йшла на спад. Вона зустрічалася зі мною, бо я був поганим хлопцем на підйомі», - розповів Родман.
Денніс Родман – п’ятиразовий чемпіон НБА у складі «Детройту» та «Чикаго».