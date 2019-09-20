Мадонна пропонувала п’ятиразовому чемпіону НБА 20 мільйонів доларів за вагітність



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Мадонна та Денніс Родман bleacherreport.net

Таке зізнання зробив 58-річний Денніс Родман

Легендарна зірка поп-музики Мадонна пропонувала п’ятиразовому чемпіону НБА Деннісу Родману 20 мільйонів доларів за вагітність.

Про це 58-річний Родман розповів виданню Metro.

Мадонна та Родман зустрічалися в 90-х роках минулого століття.

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«Вона сказала, що заплатить мені 20 мільйонів, якщо завагітніє від мене. Це в тому випадку, якщо дитина народиться. Тоді її кар’єра йшла на спад. Вона зустрічалася зі мною, бо я був поганим хлопцем на підйомі», - розповів Родман.

Денніс Родман – п’ятиразовий чемпіон НБА у складі «Детройту» та «Чикаго».