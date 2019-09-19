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    У чемпіонаті України з баскетболу серед жінок зіграють сім команд

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    &laquo;Динамо-НПУ&raquo; - чинний чемпіон України з баскетболу серед жінок - У чемпіонаті України з баскетболу серед жінок зіграють сім команд
    «Динамо-НПУ» - чинний чемпіон України з баскетболу серед жінок
    ФБУ

    Змагання стартують 20 вересня матчем у київському Палаці спорту

    У п’ятницю, 20 вересня, стартує чемпіонат України з баскетболу серед команд жіночої Суперліги.

    Нагороди виборюватимуть сім команд: «Київ-Баскет», «Рівне-ОШВСМ», «Вінницькі Блискавки», «Динамо-НПУ» (Київ), «Чайка-ДЮСШ» (Бердянськ), «ІнтерХім-СДЮСШОР» (Одеса), «Франківськ-ПНУ» (Івано-Франківськ).

    У стартовому поєдинку «Київ-Баскет» грає в столичному Палаці спорту проти «Рівне-ОШВСМ». Початок о 15:00.

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    Основна група учасників разом з чинним чемпіоном «Динамо-НПУ» вступають у боротьбу 12-13 жовтня.

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