У чемпіонаті України з баскетболу серед жінок зіграють сім команд
«Динамо-НПУ» - чинний чемпіон України з баскетболу серед жінок
ФБУ
Змагання стартують 20 вересня матчем у київському Палаці спорту
У п’ятницю, 20 вересня, стартує чемпіонат України з баскетболу серед команд жіночої Суперліги.
Нагороди виборюватимуть сім команд: «Київ-Баскет», «Рівне-ОШВСМ», «Вінницькі Блискавки», «Динамо-НПУ» (Київ), «Чайка-ДЮСШ» (Бердянськ), «ІнтерХім-СДЮСШОР» (Одеса), «Франківськ-ПНУ» (Івано-Франківськ).
У стартовому поєдинку «Київ-Баскет» грає в столичному Палаці спорту проти «Рівне-ОШВСМ». Початок о 15:00.
Основна група учасників разом з чинним чемпіоном «Динамо-НПУ» вступають у боротьбу 12-13 жовтня.