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«Доведемо справу до кінця»: Макрон відреагував на успіх збірної Франції у Катарі

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Доведемо справу до кінця»: Макрон відреагував на успіх збірної Франції у Катарі
Збірна Франції є чинним володарем титулу
фото: AFP

Президент Франції привітав збірну Марокко з історичним виходом у півфінал мундіалю

Президент Франції Еммануель Макрон висловився про перемогу національної команди над збірною Англії у матчі 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2022 року у Катарі. Гра завершилась із рахунком 2:1.

«Браво, сині! Уся країна з вами: ми разом доведемо справу до кінця. Марокканці, ми вітаємо вашу історичну перемогу. До зустрічі у півфіналі!

«Три леви» вкотре довели, що є гідними суперниками. Вперед, сині!» – написав Макрон у соціальній мережі.

Нагадаємо, збірна Франції є чинним володарем титулу, а збірна Хорватії – срібним призером останнього Чемпіонату світу, який пройшов у 2018 році. Фінал турніру у Катарі відбудеться 18 грудня на стадіоні «Лусаїл Айконік».

У півфінальному матчі Чемпіонату світу Франція зустрінеться із Марокко. Гра відбудеться 14 грудня, початок – о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, Чемпіонат світу–2022 в Катарі розпочався 20 листопада і триватиме до 18 грудня.

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Теги: Катар мундіаль-2022 ЧС-2022 Франція Еммануель Макрон

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