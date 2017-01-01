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    Максим Коваль: Для «Динамо» 2017-ий рік пройшов добре

    Ближче до кінця першої частини сезону воротар втратив статус першого номера
    Воротар «Динамо» Максим Коваль підбив підсумки року, а також відзначив свій кращий і гірший матч сезону. «Динамо» не пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів, однак вийшло з групи в Лізі Європи і в плей-офф зіграє з АЕКом. У чемпіонаті кияни другі з відставанням від «Шахтаря» в три очки. «Вважаю, що для
    • Сьогодні, 13:47
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    Максим Коваль. Фото:&nbsp;dynamo.kiev.ua
    Максим Коваль. Фото: dynamo.kiev.ua

    Ближче до кінця першої частини сезону воротар втратив статус першого номера

    Воротар «Динамо» Максим Коваль підбив підсумки року, а також відзначив свій кращий і гірший матч сезону.

    «Динамо» не пробилося в груповий етап Ліги чемпіонів, однак вийшло з групи в Лізі Європи і в плей-офф зіграє з АЕКом.

    У чемпіонаті кияни другі з відставанням від «Шахтаря» в три очки.

    «Вважаю, що для команди рік пройшов добре, тому що зараз київське «Динамо» недалеко від першого місця в чемпіонаті України, при цьому, якщо брати по грі, то вважаю, що ми б зовсім могли зараз бути лідерами», - цитує Коваля офіційний сайт клубу .

    Відзначимо, що ближче до кінця першої частини сезону воротар втратив статус першого номера, яким став Георгій Бущан.

    «Найвдаліший мій матч? Особисто для мене вдалим був виїзний матч з «Янг Бойз» в кваліфікації Ліги Чемпіонів, хоч я і пропустив прикрий гол на останніх хвилинах. Також хотів би виділити гру з «Шахтарем». Невдалий? Матч з «Зорею», коли зіграли внічию 4:4 », - додав голкіпер.

    У поточному сезоні Коваль провів 18 матчів.

    Джерело: sportarena.com

    ФК «Динамо»
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