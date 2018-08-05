  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мальдіні повернеться в «Мілан» і може стати віце-президентом

    • Розсилка
    Мальдіні повернеться в «Мілан» і може стати віце-президентом

    Екс-гравець «Мілана» Паоло Мальдіні може отримати посаду в керівництві клубу.

    За інформацією Sky Sport Italia, сьогодні «Мілан» офіційно оголосить про призначення Мальдіні на управлінську посаду.

    Імовірно, він стане віце-президентом клубу. На посаду спортивного директора його не можуть призначити, оскільки у 50-річного італійця немає відповідної кваліфікації, для цього потрібно пройти спеціальні курси.

    У «Мілані» Мальдіні провів всю свою спортивну кар'єру гравця. За «россонері» він виступав з 1984 по 2009 рік і зіграв більше 900 матчів.


    Раніше «Мілан» через борги видийшов у володіння американської інвестиційної компанії Elliott Management.

    Джерело: Динамоманія

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ