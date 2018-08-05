Мальдіні повернеться в «Мілан» і може стати віце-президентом



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Екс-гравець «Мілана» Паоло Мальдіні може отримати посаду в керівництві клубу.

За інформацією Sky Sport Italia, сьогодні «Мілан» офіційно оголосить про призначення Мальдіні на управлінську посаду.

Імовірно, він стане віце-президентом клубу. На посаду спортивного директора його не можуть призначити, оскільки у 50-річного італійця немає відповідної кваліфікації, для цього потрібно пройти спеціальні курси.

У «Мілані» Мальдіні провів всю свою спортивну кар'єру гравця. За «россонері» він виступав з 1984 по 2009 рік і зіграв більше 900 матчів.



Раніше «Мілан» через борги видийшов у володіння американської інвестиційної компанії Elliott Management.

Джерело: Динамоманія