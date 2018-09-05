Маліновський - найкращий гравець чемпіонату Бельгії згідно з рейтингом Instat
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Другим серед українців став Роман Безус
Лідер «Генка» Руслан Маліновський на даний момент є найкращим футболістом чемпіонату Бельгії.
Згідно з рейтингом InStat Index Маліновський набрав 360 балів.
Більш того, Маліновський лідирує за системою гол + пас (вісім), за кількістю ударів по воротах (усього - 26, у площину - дев'ять), а також займає шосте місце за кількістю гострих передач (20).
Його одноклубник Леандро Троссард в рейтингу на другому місці. В його активі - 335 балів.
Серед усіх українських футболістів чемпіонату Бельгії другий показник має півзахисник «Сент-Труйдена» Роман Безус - 267 балів. Третій - Ігор Пластун («Гент») - 264 бали.
Викликані до збірної України Євген Макаренко та Роман Яремчук набрали 259 і 250 балів відповідно.
Джерело: Tribuna.com