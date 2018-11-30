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    Маліновський не зміг достроково здобути путівку до наступного раунду Ліги Європи

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    Руслан Маліновський - Маліновський не зміг достроково здобути путівку до наступного раунду Ліги Європи
    Руслан Маліновський
    Фото: ФФУ

    Питання визначення учасників плей-офф Ліги Європи у цьому квартеті буде вирішено в останньому турі

    Євген Макаренко та Руслан Маліновський провели повні поєдинки у складі своїх бельгійських клубів у п’ятому турі групового раунду Ліги Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    «Андерлехт» Макаренка, який втратив навіть теоретичні шанси пробитися до плей-офф, удома зіграв унічию із трнавським «Спартаком» (0:0).

    «Генк» Руслана Маліновського здобув нічию на виїзді у Швеції в матчі проти «Мальме» (2:2) та залишився на першій сходинці у своїй групі.

    Питання визначення учасників плей-офф Ліги Європи у цьому квартеті буде вирішено в останньому турі.

    Додамо, що в цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі «Андерлехту» 20 матчів, в яких відзначився двома результативними пасами.

    А Руслан Маліновський провів у складі «Генка» 24 матчі, в яких забив 10 м’ячів та віддав вісім результативних передач.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи Руслан Маліновський
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