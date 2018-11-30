Маліновський не зміг достроково здобути путівку до наступного раунду Ліги Європи



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Руслан Маліновський Фото: ФФУ

Питання визначення учасників плей-офф Ліги Європи у цьому квартеті буде вирішено в останньому турі

Євген Макаренко та Руслан Маліновський провели повні поєдинки у складі своїх бельгійських клубів у п’ятому турі групового раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

«Андерлехт» Макаренка, який втратив навіть теоретичні шанси пробитися до плей-офф, удома зіграв унічию із трнавським «Спартаком» (0:0).

«Генк» Руслана Маліновського здобув нічию на виїзді у Швеції в матчі проти «Мальме» (2:2) та залишився на першій сходинці у своїй групі.

Питання визначення учасників плей-офф Ліги Європи у цьому квартеті буде вирішено в останньому турі.

Додамо, що в цьому сезоні Євген Макаренко провів у складі «Андерлехту» 20 матчів, в яких відзначився двома результативними пасами.

А Руслан Маліновський провів у складі «Генка» 24 матчі, в яких забив 10 м’ячів та віддав вісім результативних передач.