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    Малиновський очолив рейтинг найкращих футболістів Європи

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    Руслан Малиновський став лідером в італійському клубі - Малиновський очолив рейтинг найкращих футболістів Європи
    Руслан Малиновський став лідером в італійському клубі
    Фото з відкритих джерел

    Український півзахисник «Аталанти» дуже продуктивно провів останній місяць

    Руслан Малиновський знову в центрі уваги європейських ЗМІ. Футбольний портал CIES Football Observatory підбив підсумки коєфіцієнтів корисних дій гравців провідних чемпіонатів континенту й виявилося, що найкращим за останній місяць став український півзахисник «Аталанти». Руслан набрав 97,3 бали. До п'ятірки найкращих також потрапили Жерар Морено («Вільярреал», 95,7), Давид Оспіна («Наполі», 95,0), Карім Бензема («Реал», 94,8) і Гільєрмо Маріпан («Монако», 94,7).

    Малиновський в останніх двох матчах за «Аталанту», проти «Удінезе» (3:2) та «Фіорентини» (3:2), віддав чотири гольові передачі й повторив досягнення легендарного Луїша Фігу.

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    Загалом за клуб з Бергамо Руслан провів 62 матчі, у яких забив 11 голів.

    «Аталанта» набрала 61 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Більше у «Інтера» – 74, «Мілана» – 63, «Ювентуса» – 62.

    В наступному турі «Аталанта» зустрінеться з чемпіоном «Ювентусом».

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    Теги: ЗМІ рейтинг Карім Бензема
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