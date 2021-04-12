Малиновський у чемпіонаті Італії повторив досягнення Фігу

Український футболіст у другому матчі поспіль зробив дві гольову передачі

Яскрава гра Руслана Малиновського дозволили «Аталанті» досягти четвертої поспіль перемоги. У 30 турі його команда зустрічалася з «Фіорентиною» у Флоренції і здолала суперників – 3:2.

У «Аталанти» дві результативні передачі зробив український півзахисник Руслан Малиновський. Як повідомляється в «твіттері» OptaPaolo, Малиновський став першим футболістом з 2013 року, який зробив мінімум 2 передачі в двох матчах Серії А поспіль. В останній раз це вдавалося Андреа Ладзарі в 2013 році. Також повідомляється, що Малиновський став першим іноземним гравцем в чемпіонаті Італії після Луїша Фігу (2007 рік), який зміг досягти цього результату.

У попередньому турі з «Удінезе» (3:2) Малиновський відзначився двома гольовими пасами.

«Аталанта» набрала 61 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Більше у «Інтера» – 74, «Мілана» – 63, «Ювентуса» – 62.

В наступному турі «Аталанта» зустрінеться з чемпіоном «Ювентусом».