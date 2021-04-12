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    Малиновський у чемпіонаті Італії повторив досягнення Фігу

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    Руслан Малиновський веде команду з Бергамо до медалей чемпіонату Італії - Малиновський у чемпіонаті Італії повторив досягнення Фігу
    Руслан Малиновський веде команду з Бергамо до медалей чемпіонату Італії
    Фото з відкритих джерел

    Український футболіст у другому матчі поспіль зробив дві гольову передачі

    Яскрава гра Руслана Малиновського дозволили «Аталанті» досягти четвертої поспіль перемоги. У 30 турі його команда зустрічалася з «Фіорентиною» у Флоренції і здолала суперників – 3:2.

    У «Аталанти» дві результативні передачі зробив український півзахисник Руслан Малиновський. Як повідомляється в «твіттері» OptaPaolo, Малиновський став першим футболістом з 2013 року, який зробив мінімум 2 передачі в двох матчах Серії А поспіль. В останній раз це вдавалося Андреа Ладзарі в 2013 році. Також повідомляється, що Малиновський став першим іноземним гравцем в чемпіонаті Італії після Луїша Фігу (2007 рік), який зміг досягти цього результату.

    У попередньому турі з «Удінезе» (3:2) Малиновський відзначився двома гольовими пасами.

    «Аталанта» набрала 61 очко і посідає четверте місце в турнірній таблиці Серії А. Більше у «Інтера» – 74, «Мілана» – 63, «Ювентуса» – 62.

    В наступному турі «Аталанта» зустрінеться з чемпіоном «Ювентусом».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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