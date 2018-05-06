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    Маліновський разом з «Генком» зазнав розгромної поразки у чемпіонаті Бельгії

    Гості поступилися з розгромним рахунком
    Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі «Генка» на виїзний поєдинок чемпіонату Бельгії проти «Стандарду». Про це інформує прес-служба Федерації футболу України. Утім, допомогти своїй команді наш футболіст не зміг. Гості поступилися з розгромним рахунком 0:5, а Маліновський відіграв усю зустріч. Наразі
    • Сьогодні, 22:05
    • Розсилка
    Фото: ФФУ
    Фото: ФФУ

    Гості поступилися з розгромним рахунком

    Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі «Генка» на виїзний поєдинок чемпіонату Бельгії проти «Стандарду».

    Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Утім, допомогти своїй команді наш футболіст не зміг.

    Гості поступилися з розгромним рахунком 0:5, а Маліновський відіграв усю зустріч.

    Наразі «Генк» посідає шосту сходинку в чемпіонській групі першості Бельгії (31 очко).

    Додамо, що в цьому сезоні Руслан Маліновський провів у складі «Генка» 40 матчів, в яких забив сім м’ячів та віддав три результативні передачі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський
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