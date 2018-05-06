Маліновський разом з «Генком» зазнав розгромної поразки у чемпіонаті Бельгії

Гості поступилися з розгромним рахунком

Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі «Генка» на виїзний поєдинок чемпіонату Бельгії проти «Стандарду». Про це інформує прес-служба Федерації футболу України. Утім, допомогти своїй команді наш футболіст не зміг. Гості поступилися з розгромним рахунком 0:5, а Маліновський відіграв усю зустріч. Наразі