Маліновський разом з «Генком» зазнав розгромної поразки у чемпіонаті Бельгії
- Сьогодні, 22:05
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Розсилка
Фото: ФФУ
Гості поступилися з розгромним рахунком
Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі «Генка» на виїзний поєдинок чемпіонату Бельгії проти «Стандарду».
Про це інформує прес-служба Федерації футболу України.
Утім, допомогти своїй команді наш футболіст не зміг.
Гості поступилися з розгромним рахунком 0:5, а Маліновський відіграв усю зустріч.
Наразі «Генк» посідає шосту сходинку в чемпіонській групі першості Бельгії (31 очко).
Додамо, що в цьому сезоні Руслан Маліновський провів у складі «Генка» 40 матчів, в яких забив сім м’ячів та віддав три результативні передачі.