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    Маліновський розповів, через що у збірної України можуть бути проблеми у матчі з Чехією

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    Руслан Маліновський. Фото Павла Кубанова - Маліновський розповів, через що у збірної України можуть бути проблеми у матчі з Чехією
    Руслан Маліновський. Фото Павла Кубанова

    На думку Руслана, головне – не поступитися чехам у силовій боротьбі

    Півзахисник збірної України Руслан Маліновський відповів на запитання представників ЗМІ на прес-конференції напередодні матчу Ліги націй з Чехією.

    На спілкування з пресою футболіст прийшов разом із головним тренером «синьо-жовтих» Андрієм Шевченком, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    «Чи встигли попрацювати над стандартами? Було мало часу. У четвер гра, потім знову матч. У нас був план на ці дні. Працювали над іншими аспектами», - розпочав він.

    «У першу чергу, всі аналізують своїх опонентів. Якщо буде високий темп, суперникам буде складніше себе показати. Не можна давати господарям багато простору. Ключове місце боротьби буде у середині поля. Там треба зіграти дисципліновано й агресивно», - додав Маліновський.

    За словами футболіста збірної України та бельгійського «Генка», у чехів силова команда.

    «Головне – не поступитися у цьому аспекті. Інакше будуть проблеми. Вони невдало виступили у кваліфікації чемпіонату світу та захочуть реабілітуватися. Ми теж. І ми не повинні поступитися. Тоді зможемо розраховувати на позитивний результат», - зауважив Руслан.

    Нагадаємо, що Андрій Шевченко напередодні заявив, що завдання збірної – потрапити до фінальної частини Євро-2020.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Руслан Маліновський Ліга націй
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