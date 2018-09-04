Андрій Шевченко: Завдання збірної – потрапити до фінальної частини Євро-2020



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Андрій Шевченко. Фото ФФУ

Наставник національної збірної України поділився очікуваннями від найближчих матчів

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко та його новий асистент Олександр Шовковський провели прес-конференцію на НСК «Олімпійський».

Як уже повідомлялося, Шевченко представив Шовковського як свого помічника у національній команді.

Окрім того, головний тренер розповів про певні обов’язки свого колишнього партнера по «Динамо», а також окреслив плани на майбутнє.

Зазначимо, що у четвер, 6 вересня, українці зіграють матч Ліги націй у Чехії, а у неділю, 9 вересня, у Львові прийматимуть Словаччину.

Про Олександра Шовковського

«Починається новий сезон збірної, ми розпочинаємо його з нового турніру – Ліги націй. Мені дуже приємно представити нового асистента – Олександра Шовковського, який увійшов до тренерського штабу збірної. Ми довгий час грали разом за «Динамо» та національну збірну, і я дуже радий тому, що Олександр приєднався до нас у ролі тренера», - розпочав Шевченко.

«У нас є тренер по роботі з воротарями, тому Олександр буде виконувати інші, різноманітні тренерські функції, пов’язані з веденням тренувального процесу, зокрема перегляд кандидатів, допомога головному тренеру у виборі гравців. Досвід Шовковського буде корисним», - додав коуч.

Про вересневий збір і майбутні матчі у Лізі націй

«Графік непростий, працюватимемо у цейтноті, практично немає часу для роботи з гравцями, завтра команда вже відлітає, на нас чекає непростий шлях, півтори години польоту, потім ще дві автобусом. Матч із чехами заплановано на вечір, після нього ми залишаємося там ночувати, вранці вилітаємо до Львова, і там уже будемо готуватися до другого матчу, зі Словаччиною», - продовжив наставник.

«Дуже добре, що сезон щойно розпочався, гравці мають достатньо сил. Сподіваємося, що всі підійдуть до цих двох матчів у хорошому стані та зможуть показати гарний футбол», - зауважив Шевченко.

Про Романа Безуса й Артема Бєсєдіна

«Безус добре розпочав сезон, ми слідкуємо і за ним, і за багатьма футболістами. Але Роман не нападник, він більше виступає на позиції «під нападником». Ми не використовуємо таку схему. У нас є, можна сказати, крайні нападники, а Безус ніколи не грав ні ліворуч, ні праворуч. Як опорний півзахисник, він теж не дуже продуктивний. Схему гри ми змінювати не плануємо. У майбутньому, якщо у нас буде інша схема, Роман буде одним з кандидатів на позицію «під форвардом», - розтлумачив фахівець.

«Дуже шкода, що Бєсєдін отримав травму. Ми розраховуємо на Яремчука та Селезньова, але Євген нещодавно отримав дискваліфікацію та вже пропустив кілька матчів за клуб. Усе буде залежати від його стану, він не пропустив у нас жодного тренування. Я вважаю, головне завдання нападника – забивати та працювати на команду. Сподіваюся, що наші гравці атаки проявлять себе у цих двох матчах», - уточнив він.

Про завдання на Лігу націй

«Зараз розібратися у подальшому шляху у разі перемоги у групі не дуже просто. Головне, що стоїть завдання вийти з групи, щоб у подальшому мати можливість потрапити на чемпіонат Європи», - зазначив Шевченко.

«На ці два турніри, Лігу націй та кваліфікацію Євро-2020, поставлено одне завдання – потрапити до фінальної частини чемпіонату Європи. Ми будемо все для цього робити. Ліга націй дає один із шансів. Якщо не вийде, будемо пробиватися через відбірний турнір», - додав він.

Про збірну Чехії

«Звісно, найперше завдання – максимальний результат у першому матчі, з Чехією. Від нього будемо відштовхуватися, готуючись до гри зі словаками. Глядачів на трибунах у Львові, справді, буде не вистачати. Дуже шкода, що так сталося», - пояснив наставник.

«У чехів дуже непогана команда. Незважаючи на те, що вони не найкращим чином виступили у відборі до чемпіонату світу, у них сформований колектив, вони можуть варіювати схемами. У цієї команди є непогані виконавці. У цьому нещодавно переконалися гравці київського «Динамо», які зустрічалися зі «Славією». Із цієї команди до збірної Чехії викликано чимало гравців. На нас очікує непростий матч», - підсумував Шевченко.

Джерело: ФФУ