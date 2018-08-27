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    Маліновський своїм пасом допоміг «Генку» очолити таблицю чемпіонату Бельгії (відео)

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    Руслан Маліновський (зліва). Фото ФК &laquo;Генк&raquo; - Маліновський своїм пасом допоміг «Генку» очолити таблицю чемпіонату Бельгії (відео)
    Руслан Маліновський (зліва). Фото ФК «Генк»

    Руслан продовжує вдало грати у європейському чемпіонаті

    У п’ятому турі бельгійської першості «Генк» українця Руслана Маліновського здобув вольову перемогу над «Васланд-Бевереном».

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

    Півзахисник збірної України з’явився на полі лише на 75-й хвилині, коли його команда поступалася гостям із рахунком 1:2.

    Уже за три хвилини Маліновський відзначився результативною передачею від кутового прапорця на Самату.

    А на 89-й все вирішив автогол Кауфріза – 3:2.

    Додається, що вже у компенсований арбітром час Руслан отримав другу у сезоні жовту картку.

    Після п’яти турів, маючи в активі 13 очок, «Генк» злетів на першу сходинку у турнірній таблиці.

    У цьому сезоні Руслан Маліновський провів за «Генк» вісім матчів, забив п’ять м’ячів і віддав три результативні паси.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Бельгія Руслан Маліновський
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