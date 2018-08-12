  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Маліновський забив за «Генк» в п'ятому матчі поспіль

    • Розсилка
    Руслан Маліновський - Маліновський забив за «Генк» в п'ятому матчі поспіль
    Руслан Маліновський

    Після цього матчу Маліновський разом з Воссеном з «Брюгге» займає перше місце в рейтингу кращих бомбардирів Бельгії

    Хавбек «Генка» Руслан Маліновський забив гол в матчі 3-го туру чемпіонату Бельгії проти «Остенде» (2:0).

    Українець вийшов на заміну на 54-й хвилині, а на 84-й встановив остаточний рахунок матчу, після передачі Троссарда пробивши з дальньої дистанції, м'яч від штанги залетів у ворота.

    Це п'ятий гол Маліновського у всіх п'яти матчах, в яких українець брав участь в цьому сезоні.

    Також в його активі два асисти.

    Після цього матчу Маліновський разом з Воссеном з «Брюгге» займає перше місце в рейтингу кращих бомбардирів Бельгії.

    «Генк» займає друге місце в лізі.

    Джерело: ua.tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ