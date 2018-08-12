Маліновський забив за «Генк» в п'ятому матчі поспіль
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Розсилка
Руслан Маліновський
Після цього матчу Маліновський разом з Воссеном з «Брюгге» займає перше місце в рейтингу кращих бомбардирів Бельгії
Хавбек «Генка» Руслан Маліновський забив гол в матчі 3-го туру чемпіонату Бельгії проти «Остенде» (2:0).
Українець вийшов на заміну на 54-й хвилині, а на 84-й встановив остаточний рахунок матчу, після передачі Троссарда пробивши з дальньої дистанції, м'яч від штанги залетів у ворота.
Це п'ятий гол Маліновського у всіх п'яти матчах, в яких українець брав участь в цьому сезоні.
Також в його активі два асисти.
Після цього матчу Маліновський разом з Воссеном з «Брюгге» займає перше місце в рейтингу кращих бомбардирів Бельгії.
«Генк» займає друге місце в лізі.
Джерело: ua.tribuna.com