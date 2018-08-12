Маліновський забив за «Генк» в п'ятому матчі поспіль



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Руслан Маліновський

Після цього матчу Маліновський разом з Воссеном з «Брюгге» займає перше місце в рейтингу кращих бомбардирів Бельгії

Хавбек «Генка» Руслан Маліновський забив гол в матчі 3-го туру чемпіонату Бельгії проти «Остенде» (2:0).

Українець вийшов на заміну на 54-й хвилині, а на 84-й встановив остаточний рахунок матчу, після передачі Троссарда пробивши з дальньої дистанції, м'яч від штанги залетів у ворота.

Це п'ятий гол Маліновського у всіх п'яти матчах, в яких українець брав участь в цьому сезоні.

Також в його активі два асисти.

Після цього матчу Маліновський разом з Воссеном з «Брюгге» займає перше місце в рейтингу кращих бомбардирів Бельгії.

«Генк» займає друге місце в лізі.

Джерело: ua.tribuna.com