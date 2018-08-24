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    Маліновський знову відзначився вдалими діями у Лізі Європи, Яремчук цього разу не забив

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    Фото - &laquo;Генк&raquo; - Маліновський знову відзначився вдалими діями у Лізі Європи, Яремчук цього разу не забив
    Фото - «Генк»

    Напередодні відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації єврокубку

    У першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи «Генк» українця Руслана Маліновського приймав на власному полі данський «Брондбю».

    Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі своєї команди та відзначився гольовим пасом на 55-й хвилині зустрічі.

    Поєдинок закінчився перемогою господарів поля – 5:2, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Матч-відповідь у Данії відбудеться 30 серпня.

    У цьому сезоні Руслан Маліновський вже провів у складі «Генка» сім матчів, у яких забив п’ять м’ячів і віддав три результативні передачі.

    Водночас, нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі «Гента» на матч проти кривдника ФК «Маріуполь» – французького «Бордо».

    Гра закінчилася нульовою нічиєю.

    Ще один українець у складі бельгійського клубу, захисник Ігор Пластун, провів на полі усю зустріч.

    У цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» сім поєдинків, в яких забив три м’ячі.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ українці Ліга Європи Руслан Маліновський
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