Маліновський знову відзначився вдалими діями у Лізі Європи, Яремчук цього разу не забив



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Фото - «Генк»

Напередодні відбулися перші матчі раунду плей-офф кваліфікації єврокубку

У першому матчі раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи «Генк» українця Руслана Маліновського приймав на власному полі данський «Брондбю».

Півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі своєї команди та відзначився гольовим пасом на 55-й хвилині зустрічі.

Поєдинок закінчився перемогою господарів поля – 5:2, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Матч-відповідь у Данії відбудеться 30 серпня.

У цьому сезоні Руслан Маліновський вже провів у складі «Генка» сім матчів, у яких забив п’ять м’ячів і віддав три результативні передачі.

Водночас, нападник збірної України Роман Яремчук вийшов у стартовому складі «Гента» на матч проти кривдника ФК «Маріуполь» – французького «Бордо».

Гра закінчилася нульовою нічиєю.

Ще один українець у складі бельгійського клубу, захисник Ігор Пластун, провів на полі усю зустріч.

У цьому сезоні Роман Яремчук провів у складі «Гента» сім поєдинків, в яких забив три м’ячі.