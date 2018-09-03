Маліновський знову забиває та робить результативну передачу у Бельгії (відео)



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Руслан Маліновський. Фото ФК «Генк»

А от Роман Яремчук знову пішов з поля без корисних дій

У шостому турі чемпіонату Бельгії «Генк» Руслана Маліновського на виїзді розійшовся миром із «Кортрейком» – 3:3.

Український півзахисник вийшов у стартовому складі, відіграв повний поєдинок, забив свій сьомий м'яч у сезоні, віддав п’яту результативну передачу та заробив вилучення, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

На 50-й хвилині, пробігши з м’ячем майже все поле, Маліновський ударив по воротах суперника метрів з 18-ти. Невеликий рикошет від захисника допоміг футболісту відкрити рахунок у грі.

На 85-й хвилині Руслан асистував Леонарду Троссарду, а вже у компенсований арбітром час отримав другу у грі жовту картку.

Лише у двох з 11-ти поєдинків сезону-2018/19 український півзахисник залишав поле без результативних дій.

Із 14-ма очками «Генк» посідає другу сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Водночас, «Гент» Романа Яремчука здобув четверту перемогу у шести турах. Цього разу «біло-сині» на виїзді розбили «Серкль Брюгге» – 3:0.

Український форвард вийшов у стартовому складі та був замінений на 85-й хвилині. Маючи 13 пунктів, «Гент» посідає четверту сходинку у турнірній таблиці.

У цьому сезоні Яремчук зіграв у складі свого клубу 10 матчів, забив три м'ячі й отримав дві жовті картки.