Малиновський звинуватив «Ґенк» у зриві його трансферу



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Руслан Малиновський XSport

Український півзахисник переконаний, що клуб перешкоджає його переходу до Італії

Український півзахисник бельгійсьокого «Ґенка» Руслан Малиновський піддав нищівній критиці позицію свого клубу в питанні можливого переходу до італійської «Аталанти». Він упевнений, що бельгійці навмисно перешкоджають трансферу.

«Я знаю, що є пропозиція від «Аталанти» на 15 мільйонів євро. Та «Ґенк» не збирається проводити переговори. «Ґенк» виставив за мене ціну в 20 мільйонів, що я вважаю необґрунтованим. Минулого року вони не відпустили мене, прохаючи допомогти вибороти чемпіонство. Обіцяли не утримувати цього року. Взимку я міг перейти в «Рому», але хотів дотримати слово. Тепер клуб порушує своє слово і я відчуваю себе обманутим. Прошу «Ґенк» дотриматися обіцянки та відпустити мене за розумну ціну. Мені прикро за цю емоційну реакцію, але я відчуваю себе обманутим та не бачу майбутнього тут», - передає слова Малиновського HLN.

Натомість у «Ґенку» слова українця назвали спробою тиску на клуб. Тренер юнацької команди клубу U-17 Димитрій де Конде зазначив, що «Аталанта» запропонувала за Малиновського не 15, а 10 мільйонів євро.