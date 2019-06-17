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    Малиновський звинуватив «Ґенк» у зриві його трансферу

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    Руслан Малиновський - Малиновський звинуватив «Ґенк» у зриві його трансферу
    Руслан Малиновський
    XSport

    Український півзахисник переконаний, що клуб перешкоджає його переходу до Італії

    Український півзахисник бельгійсьокого «Ґенка» Руслан Малиновський піддав нищівній критиці позицію свого клубу в питанні можливого переходу до італійської «Аталанти». Він упевнений, що бельгійці навмисно перешкоджають трансферу.

    «Я знаю, що є пропозиція від «Аталанти» на 15 мільйонів євро. Та «Ґенк» не збирається проводити переговори. «Ґенк» виставив за мене ціну в 20 мільйонів, що я вважаю необґрунтованим. Минулого року вони не відпустили мене, прохаючи допомогти вибороти чемпіонство. Обіцяли не утримувати цього року. Взимку я міг перейти в «Рому», але хотів дотримати слово. Тепер клуб порушує своє слово і я відчуваю себе обманутим. Прошу «Ґенк» дотриматися обіцянки та відпустити мене за розумну ціну. Мені прикро за цю емоційну реакцію, але я відчуваю себе обманутим та не бачу майбутнього тут», - передає слова Малиновського HLN.

    Натомість у «Ґенку» слова українця назвали спробою тиску на клуб. Тренер юнацької команди клубу U-17 Димитрій де Конде зазначив, що «Аталанта» запропонувала за Малиновського не 15, а 10 мільйонів євро.

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