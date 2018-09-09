«Манчестер Юнайтед» може обмінятись ключовими гравцями з «Ювентусом»



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Фото взяте з ресурсу eurosport.ru

«Манчестер Юнайтед» бажає отримати нападника «Юве» Пауло Дібалу ціною одного зі своїх гравців

Керівництво «Манчестер Юнайтед» може скористатися зацікавленістю «Ювентуса» до півзахисника англійської команди Поля Погба, аби придбати нападника туринців Пауло Дібалу. Про це повідомляє Calciomercato.

Обмін гравцями може відбутися під час зимового трансферного вікна.

Наставник «МЮ» Жозе Моурінью зацікавлений у підписанні аргентинця, у той час, як у ЗМІ все частіше з'являється інформація про конфлікт Поля Погба з головним тренером «манкуніанців».

В свою чергу Дібала втратив місце в основному складі «Ювентуса» після приходу до туринської команди Кріштіану Роналду.

Джерело: football24.ua