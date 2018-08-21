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    «Манчестер Юнайтед» не планує звільняти Моурінью з посади головного тренера

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    Жозе Моурінью - «Манчестер Юнайтед» не планує звільняти Моурінью з посади головного тренера
    Жозе Моурінью

    Чутки про відхід одіозного португальця посилилися ще до старту сезону

    Португальському фахівцю Жозе Моурінью в даний час не загрожує відставка з посади головного тренера «Манчестер Юнайтед».

    Як повідомляє BBC, керівництво «Манчестер Юнайтед» не розглядає варіант з відставкою Моурінью.

    Чутки про відхід одіозного португальця посилилися ще до старту сезону, коли у Моурінью виник конфлікт з босами клубу через невідповідність поглядів на літню трансферну кампанію.

    Новий привід для розмов про свою відставку Моурінью дав минулого тижня, коли «Манчестер Юнайтед» у другому турі Прем'єр-ліги на виїзді з рахунком 2:3 поступився «Брайтону».

    Що стосується можливої появи на «Олд Траффорд» екс-наставника «Реала» Зінедіна Зідана, то в «Манчестер Юнайтед» категорично спростували можливість появи француза в клубі.

    «З чого ми будемо обговорювати Зідана, якщо для нього немає вакансії?», - цитує BBC джерело в «Манчестер Юнайтед».

    Жозе Моурінью очолює «Манчестер Юнайтед» з травня 2016 року.

    Під керівництвом португальця «Червоні дияволи» за два сезони по разу виграли Лігу Європи, Суперкубок Англії і Кубок Футбольної ліги.

    Джерело: Hronika.info

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