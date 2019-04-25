«Манчестер Юнайтед» повторив антирекорд 40-річної давності



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«Манчестер Сіті» допоміг встановити земляк сумний антирекорд

Востаннє «Манчестер Юнайтед» пропускав 50 голів в чемпіонаті в сезоні 1978/79

Напередодні «Манчестер Юнайтед» в домашньому матчі 31-го туру чемпіонату Англії зазнав поразки від «Манчестер Сіті» з рахунком 0:2. У цій зустрічі підопічні Уле-Гуннара Сульшера пропустили свої 49-й і 50-й голи в нинішньому сезоні.

Востаннє «Манчестер Юнайтед» пропускав 50 голів в чемпіонаті 40 років тому - в сезоні 1978/79, коли в чемпіонаті брали участь 22 команди. У тому сезоні чемпіонський титул дістався «Ліверпулю».

«Манчестер Сіті» набрав 89 очок і знову очолив турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги, змістивши «Ліверпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) - на 6-му місці в таблиці чемпіонату Англії. У трійку лідерів змагання входить також «Тоттенхем» (70).

Джерело: Чемпионат.com