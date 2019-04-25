  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Манчестер Юнайтед» повторив антирекорд 40-річної давності

    • Розсилка
    &laquo;Манчестер Сіті&raquo; допоміг встановити земляк сумний антирекорд - «Манчестер Юнайтед» повторив антирекорд 40-річної давності
    «Манчестер Сіті» допоміг встановити земляк сумний антирекорд

    Востаннє «Манчестер Юнайтед» пропускав 50 голів в чемпіонаті в сезоні 1978/79

    Напередодні «Манчестер Юнайтед» в домашньому матчі 31-го туру чемпіонату Англії зазнав поразки від «Манчестер Сіті» з рахунком 0:2. У цій зустрічі підопічні Уле-Гуннара Сульшера пропустили свої 49-й і 50-й голи в нинішньому сезоні.

    Востаннє «Манчестер Юнайтед» пропускав 50 голів в чемпіонаті 40 років тому - в сезоні 1978/79, коли в чемпіонаті брали участь 22 команди. У тому сезоні чемпіонський титул дістався «Ліверпулю».

    «Манчестер Сіті» набрав 89 очок і знову очолив турнірну таблицю англійської Прем'єр-ліги, змістивши «Ліверпуль». «Манчестер Юнайтед» (64) - на 6-му місці в таблиці чемпіонату Англії. У трійку лідерів змагання входить також «Тоттенхем» (70).

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    ФК Манчестер Юнайтед Уле-Ґуннар Сульшер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ