Мануель Чарр провалив допінг-тест, його бій проти Окендо зірвано



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Мануель Чарр

Сам боксер стверджує, що не розуміє, звідки заборонені речовини потрапили у його організм

«Звичайний» чемпіон світу за версією WBA у суперважкій вазі Мануель Чарр (31-4, 17 КО) не захищатиме наступного тижня свій титул проти обов'язкового претендента Фреса Окендо (37-8, 24 КО).

Справа у тому, що сирієць провалив допінг-тест на анаболічні стероїди.

Як пише The Sun з посиланням на обізнані з ситуацією джерела, проба «А» Чарра за 31 серпня нібито показала наявність метаболіту тренболона (епітренболона) та дростанолона.

Другу пробу ще не розкривали, але поєдинок вже зірваний, повідомив менеджмент сирійця.

Забір проб та аналіз проводиться в межах програми WBA за випадковим тест-протоколом фахівцями WADA.

Чарр уже заявив, що нічого такого навмисне не приймав і припустив, що препарати потрапили в організм через якесь «забруднення».

33-річний Мануель запевняє, що для перемоги над 45-річним Окендо, який не боксував чотири роки, йому не потрібен допінг.

«Не можу це все пояснити, і сам задаюся питанням, як таке взагалі відбулося. Ніколи нічого не приймав. Я бився з Кличком і Повєткіним, провів сім титульних боїв – і завжди був чистий. Навіщо мені приймати це для Окендо?» - сказав він Koelner Express.

Джерело: vringe.com