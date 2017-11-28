Марадона: Гравців «Шапекоенсе» відправили вмирати заради економії 5 тисяч

Легендарний футболіст поділився своїм бачення ситуації у трагедії бразильського клубу

Колишній нападник збірної Аргентини Дієго Марадона висловив підтримку родичам гравців «Шапекоенсе» та фанатам клубу. Рік тому, 28 листопада 2016 року, літак з гравцями бразильського клубу на борту, що летів на фінальний матч Південноамериканського кубка проти «Атлетико Насьональ» розбився на території Колумбії. У



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Легендарний футболіст поділився своїм бачення ситуації у трагедії бразильського клубу

Колишній нападник збірної Аргентини Дієго Марадона висловив підтримку родичам гравців «Шапекоенсе» та фанатам клубу.

Рік тому, 28 листопада 2016 року, літак з гравцями бразильського клубу на борту, що летів на фінальний матч Південноамериканського кубка проти «Атлетико Насьональ» розбився на території Колумбії.

У катастрофі вижили три футболісти бразильської команди – захисники Рушел і Нету, а також воротар Жаксон Фолман.

«Сьогодні футбол у жалобі, бо рік тому хлопці «Шапекоенсе» вирушили на пошуки щастя, а зустріли свою смерть. Я хочу послати родичам загиблих і шанувальникам клубу величезну підтримку», - зауважив Марадона.

«І якщо я не говорив раніше, то це було через сором. тому що, щоб заощадити 5 тисяч доларів, вони відправили їх помирати», - написав він в Instagram, передає sport-express.ru.

Нагадаємо, воротар «Шапекоенсе» провів перше тренування з м'ячем після ампутації ноги.