Марадона: Гравців «Шапекоенсе» відправили вмирати заради економії 5 тисяч
- Сьогодні, 10:55
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Легендарний футболіст поділився своїм бачення ситуації у трагедії бразильського клубу
Колишній нападник збірної Аргентини Дієго Марадона висловив підтримку родичам гравців «Шапекоенсе» та фанатам клубу.
Рік тому, 28 листопада 2016 року, літак з гравцями бразильського клубу на борту, що летів на фінальний матч Південноамериканського кубка проти «Атлетико Насьональ» розбився на території Колумбії.
У катастрофі вижили три футболісти бразильської команди – захисники Рушел і Нету, а також воротар Жаксон Фолман.
«Сьогодні футбол у жалобі, бо рік тому хлопці «Шапекоенсе» вирушили на пошуки щастя, а зустріли свою смерть. Я хочу послати родичам загиблих і шанувальникам клубу величезну підтримку», - зауважив Марадона.
«І якщо я не говорив раніше, то це було через сором. тому що, щоб заощадити 5 тисяч доларів, вони відправили їх помирати», - написав він в Instagram, передає sport-express.ru.
Нагадаємо, воротар «Шапекоенсе» провів перше тренування з м'ячем після ампутації ноги.
Hoy el fútbol está de luto, porque hace un año los muchachos de Chapeconese iban en busca de la felicidad, y encontraron la muerte. Quiero mandarle un abrazo enorme a los familiares de las víctimas y a los hinchas del club. Y si no hablé en su momento, fue por vergüenza. Porque, por ahorrarse 5 mil dólares, los mandaron al muere... #chapecoense