«Маріуполь» на тренувальних зборах проведе спаринг із учасником Ліги чемпіонів
- Вчора, 11:55
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Розсилка
Фото: ФК Маріуполь
Зустріч відбудеться 25 січня
«Маріуполь» у рамках турецького збору під час підготовки до весняної частини сезону, проведе спаринг із азербайджанським «Карабахом».
З учасником групового турніру Ліги чемпіонів-2017/18 маріупольці зустрінуться 25 січня, інформує azerisport.com.
Нагадаємо, «Карабах» у Лізі чемпіонів здобув два очки, зігравши двічі унічию із іспанським «Атлетико».
«Маріуполь» вийде з відпустки 9 січня, а з 15 числа по 9 лютого буде тренуватися в Туреччині.
Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» очікує на серйозне підсилення.