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    «Маріуполь» на тренувальних зборах проведе спаринг із учасником Ліги чемпіонів

    Зустріч відбудеться 25 січня
    «Маріуполь» у рамках турецького збору під час підготовки до весняної частини сезону, проведе спаринг із азербайджанським «Карабахом». З учасником групового турніру Ліги чемпіонів-2017/18 маріупольці зустрінуться 25 січня, інформує azerisport.com. Нагадаємо, «Карабах» у Лізі чемпіонів здобув два очки, зігравши
    • Вчора, 11:55
    • Розсилка
    Фото: ФК Маріуполь
    Фото: ФК Маріуполь

    Зустріч відбудеться 25 січня

    «Маріуполь» у рамках турецького збору під час підготовки до весняної частини сезону, проведе спаринг із азербайджанським «Карабахом».

    З учасником групового турніру Ліги чемпіонів-2017/18 маріупольці зустрінуться 25 січня, інформує azerisport.com.

    Нагадаємо, «Карабах» у Лізі чемпіонів здобув два очки, зігравши двічі унічию із іспанським «Атлетико».

    «Маріуполь» вийде з відпустки 9 січня, а з 15 числа по 9 лютого буде тренуватися в Туреччині.

    Раніше повідомлялося, що «Маріуполь» очікує на серйозне підсилення.

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