«Маріуполь» на тренувальних зборах проведе спаринг із учасником Ліги чемпіонів

Зустріч відбудеться 25 січня

«Маріуполь» у рамках турецького збору під час підготовки до весняної частини сезону, проведе спаринг із азербайджанським «Карабахом». З учасником групового турніру Ліги чемпіонів-2017/18 маріупольці зустрінуться 25 січня, інформує azerisport.com. Нагадаємо, «Карабах» у Лізі чемпіонів здобув два очки, зігравши