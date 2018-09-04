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    Маріуполь приймає чемпіонат України з боксу серед молоді

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    Фото НОК України - Маріуполь приймає чемпіонат України з боксу серед молоді
    Фото НОК України

    Фінальні поєдинки відбудуться 8 вересня

    У понеділок, 3 вересня, у Маріуполі на базі спорткомплексу «Іллічівець» розпочались змагання чемпіонату України з боксу серед чоловіків до 22 років, 50-го «Меморіалу Макара Мазая».

    До участі у поєдинках допускаються спортсмени 1997-2000 років народження, які будуть визначати кращих у 10-ти вагових категоріях, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

    Усього на ринг виходитимуть участь понад 150 спортсменів – представники 22 областей України та міста Київ.

    Програма проведення чемпіонату:

    3 вересня – урочисте відкриття змагань, попередні двобої;

    4 вересня – попередні поєдинки (з 14:00 – денна програма змагань, з 18:00 – вечірня програма);

    5 вересня – попередні поєдинки (з 15:00 – денна програма змагань, з 18:00 – вечірня програма);

    6 вересня – чвертьфінальні бої (з 14:00);

    7 вересня – півфінальні бої (з 18:00);

    8 вересня – фінальні поєдинки, нагородження призерів (з 18:00).

    Зазначається, що «Меморіал Макара Мазая» є найстарішим боксерським турніром в Україні, який щорічно проводиться у Маріуполі.

    Змагання виявляють таланти з 1967 року, і, зокрема, саме тут у дорослому боксі дебютував Володимир Кличко.

    Маріуполь Володимир Кличко бокс чемпіонат України Донеччина
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