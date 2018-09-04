Маріуполь приймає чемпіонат України з боксу серед молоді
-
Розсилка
Фінальні поєдинки відбудуться 8 вересня
У понеділок, 3 вересня, у Маріуполі на базі спорткомплексу «Іллічівець» розпочались змагання чемпіонату України з боксу серед чоловіків до 22 років, 50-го «Меморіалу Макара Мазая».
До участі у поєдинках допускаються спортсмени 1997-2000 років народження, які будуть визначати кращих у 10-ти вагових категоріях, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.
Усього на ринг виходитимуть участь понад 150 спортсменів – представники 22 областей України та міста Київ.
Програма проведення чемпіонату:
3 вересня – урочисте відкриття змагань, попередні двобої;
4 вересня – попередні поєдинки (з 14:00 – денна програма змагань, з 18:00 – вечірня програма);
5 вересня – попередні поєдинки (з 15:00 – денна програма змагань, з 18:00 – вечірня програма);
6 вересня – чвертьфінальні бої (з 14:00);
7 вересня – півфінальні бої (з 18:00);
8 вересня – фінальні поєдинки, нагородження призерів (з 18:00).
Зазначається, що «Меморіал Макара Мазая» є найстарішим боксерським турніром в Україні, який щорічно проводиться у Маріуполі.
Змагання виявляють таланти з 1967 року, і, зокрема, саме тут у дорослому боксі дебютував Володимир Кличко.