Маріуполь приймає чемпіонат України з боксу серед молоді



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Фото НОК України

Фінальні поєдинки відбудуться 8 вересня

У понеділок, 3 вересня, у Маріуполі на базі спорткомплексу «Іллічівець» розпочались змагання чемпіонату України з боксу серед чоловіків до 22 років, 50-го «Меморіалу Макара Мазая».

До участі у поєдинках допускаються спортсмени 1997-2000 років народження, які будуть визначати кращих у 10-ти вагових категоріях, інформує офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

Усього на ринг виходитимуть участь понад 150 спортсменів – представники 22 областей України та міста Київ.

Програма проведення чемпіонату:

3 вересня – урочисте відкриття змагань, попередні двобої;

4 вересня – попередні поєдинки (з 14:00 – денна програма змагань, з 18:00 – вечірня програма);

5 вересня – попередні поєдинки (з 15:00 – денна програма змагань, з 18:00 – вечірня програма);

6 вересня – чвертьфінальні бої (з 14:00);

7 вересня – півфінальні бої (з 18:00);

8 вересня – фінальні поєдинки, нагородження призерів (з 18:00).

Зазначається, що «Меморіал Макара Мазая» є найстарішим боксерським турніром в Україні, який щорічно проводиться у Маріуполі.

Змагання виявляють таланти з 1967 року, і, зокрема, саме тут у дорослому боксі дебютував Володимир Кличко.