«Маріуполь» - «Юргорден»: в Одесі все готово до початку матчу Ліги Європи



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Фото ФК «Маріуполь»

Поєдинок розпочнеться о 20:00

У четвер, 2 серпня, «Маріуполь» у матчі-відповіді кваліфікаційного раунду Ліги Європи зустрічається зі шведським «Юргорденом».

Гра пройде на стадіоні «Чорноморець». Стартовий свисток арбітра пролунає о 20:00, інформує офіційний сайт маріупольського клубу.

У вівторок приазовці, провівши ранкове тренування на своїй базі, вирушили до Одеси на клубному автобусі. В цілому маріупольці у дорозі провели 10 годин.

ФК «Маріуполь», перебуваючи в Одесі, вшанував пам'ять свого земляка, тренера Віктора Прокопенка. Фахівець народився на берегах Азовського моря 24 жовтня 1944 року, а у Південній Пальмірі пішов з життя 18 серпня 2007-го.

Окрім того, як зазначає прес-служба клубу, стежити за трансляцією матчу зі стадіону «Чорноморець» можна буде на великому екрані одного з торговельних комплексів Маріуполя.

«Для комфортного та приємного проведення часу буде організована спеціальна зона та фудкорт. 2 серпня о 20:00 бери клубну символіку, приходь і щосили болів за свій клуб», - йдеться у зверненні ФК «Маріуполь».

Також була визначена форма, у якій гратимуть команди. Гравці «Маріуполя» вийдуть на поле у синіх футболках і шортах. Футболісти «Юргордена» - у білих футболках і шортах.