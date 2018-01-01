Маркевич може очолити команду з Польщі

Відомий український тренер хоче повернутися до тренерської діяльності

Екс-тренер «Дніпра» та «Металіста» хоче повернутись до тренерської діяльності. Мирон Маркевич, який наразі очолює Комітет національних збірних ФФУ, хоче повернутися до тренерської діяльності. Про це він повідомив в інтерв'ю Sport.se.pl. «Контракт з ФФУ розрахований до літа, і я наразі зосереджений на цьому. Говорити,



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Мирон Маркевич. Фото: ФК Дніпро

Відомий український тренер хоче повернутися до тренерської діяльності

Екс-тренер «Дніпра» та «Металіста» хоче повернутись до тренерської діяльності.

Мирон Маркевич, який наразі очолює Комітет національних збірних ФФУ, хоче повернутися до тренерської діяльності. Про це він повідомив в інтерв'ю Sport.se.pl.

«Контракт з ФФУ розрахований до літа, і я наразі зосереджений на цьому. Говорити, звідки були пропозиції, немає сенсу, але подивимося», - сказав він.

«Я дуже добре працював 11 років: 9 в «Металісті» і 2 у «Дніпрі», у мене були хороші гравці. Хотів би попрацювати з футболістами, які хочуть грати, і щоб команда добре виступала в єврокубках. Я хочу потренувати ще одну команду та здобути з нею результат», – завершив Маркевич.

Нагадаємо, що Маркевич спростував чутки про переговори з «Карпатами».

Джерело: Футбол 24