Маркевич може очолити команду з Польщі
- Сьогодні, 12:50
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Відомий український тренер хоче повернутися до тренерської діяльності
Екс-тренер «Дніпра» та «Металіста» хоче повернутись до тренерської діяльності.
Мирон Маркевич, який наразі очолює Комітет національних збірних ФФУ, хоче повернутися до тренерської діяльності. Про це він повідомив в інтерв'ю Sport.se.pl.
«Контракт з ФФУ розрахований до літа, і я наразі зосереджений на цьому. Говорити, звідки були пропозиції, немає сенсу, але подивимося», - сказав він.
«Я дуже добре працював 11 років: 9 в «Металісті» і 2 у «Дніпрі», у мене були хороші гравці. Хотів би попрацювати з футболістами, які хочуть грати, і щоб команда добре виступала в єврокубках. Я хочу потренувати ще одну команду та здобути з нею результат», – завершив Маркевич.
Нагадаємо, що Маркевич спростував чутки про переговори з «Карпатами».
Джерело: Футбол 24