  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Маркевич може очолити команду з Польщі

    Відомий український тренер хоче повернутися до тренерської діяльності
    Екс-тренер «Дніпра» та «Металіста» хоче повернутись до тренерської діяльності. Мирон Маркевич, який наразі очолює Комітет національних збірних ФФУ, хоче повернутися до тренерської діяльності. Про це він повідомив в інтерв'ю Sport.se.pl. «Контракт з ФФУ розрахований до літа, і я наразі зосереджений на цьому. Говорити,
    • Сьогодні, 12:50
    • Розсилка
    Мирон Маркевич. Фото: ФК Дніпро
    Мирон Маркевич. Фото: ФК Дніпро

    Відомий український тренер хоче повернутися до тренерської діяльності

    Екс-тренер «Дніпра» та «Металіста» хоче повернутись до тренерської діяльності.

    Мирон Маркевич, який наразі очолює Комітет національних збірних ФФУ, хоче повернутися до тренерської діяльності. Про це він повідомив в інтерв'ю Sport.se.pl.

    «Контракт з ФФУ розрахований до літа, і я наразі зосереджений на цьому. Говорити, звідки були пропозиції, немає сенсу, але подивимося», - сказав він.

    «Я дуже добре працював 11 років: 9 в «Металісті» і 2 у «Дніпрі», у мене були хороші гравці. Хотів би попрацювати з футболістами, які хочуть грати, і щоб команда добре виступала в єврокубках. Я хочу потренувати ще одну команду та здобути з нею результат», – завершив Маркевич.

    Нагадаємо, що Маркевич спростував чутки про переговори з «Карпатами».

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФФУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ