Маркевич знайшов потенційного форварда збірної України

Маркевич бачить в Олексії Хобленку майбутнє українського футболу

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич уважно приглядається до новачка «Леха» Олексія Хобленка. Мирон Богданович вважає, що через рік чи два Хобленко зможе грати в основному складі збірної України. «Це добрий матеріал для роботи. Хобленко – швидкий, амбітний, розвивається і працює на полі. Ми будемо



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Мирон Маркевич. Фото: Getty Images

Маркевич бачить в Олексії Хобленку майбутнє українського футболу

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич уважно приглядається до новачка «Леха» Олексія Хобленка.

Мирон Богданович вважає, що через рік чи два Хобленко зможе грати в основному складі збірної України.

«Це добрий матеріал для роботи. Хобленко – швидкий, амбітний, розвивається і працює на полі. Ми будемо приглядатись до нього, бо збірна України потребує нападників. За рік чи два, може, з цього щось вийде. Він був одним з найкращих гравців у молодій команді, якою є «Чорноморець». Забив 8 голів, і це гарний показник як для одного кола», – розповідає голова Комітету збірних ФФУ в розмові з Super Express.

«Він мусить покращити техніку і гру головою. У нього є швидкість і працелюбність. Я б дуже хотів, щоб у майбутньому він дебютував за головну збірну України. Поляки мають Лєвандовскі, який забиває в кожному матчі. І тепер збірна Польщі є однією з найкращих у Європі. Тому таких молодих гравців, як Хобленко, будемо вести», – переконує Маркевич.

Нагадаємо, що Маркевич може очолити команду з Польщі.