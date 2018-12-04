Марлос і Малишев повернулися у загальну групу «Шахтаря»
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Донеччани готуються до заключного матчу чемпіонату України у 2018 році
Сьогодні, 4 грудня, «гірники» провели перше тренування на новому полі, яке у стислі терміни побудували на території заміського комплексу «Святошин».
Газон обладнаний системою підігріву, що дозволить команді займатися у більш комфортних умовах у зимовий період.
Сесія складалася з тривалої розминки, після чого «помаранчево-чорні» сфокусувалися на тактиці.
Повернувся у загальну групу півзахисник Максим Малишев, який переніс операцію на коліні й останні кілька місяців проходив курс реабілітації.
Також до тренувань приступив Марлос.
Поєдинок 18-го туру УПЛ «Маріуполь» - «Шахтар» відбудеться 7 грудня у Маріуполі. Початок о 17:00.
Дивіться, як «Шахтар» несподівано втратив очки у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка».