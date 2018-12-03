Як «Шахтар» несподівано втратив очки у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка» (відео)



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«Шахтар» зіграв унічию з «Олімпіком» Фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» втрачають очки у другому турі поспіль

У 17-му турі Прем’єр-ліги «Шахтар» приймав донецький «Олімпік».

Цікаво, що «гірники» були близькими до поразки, однак команду Фонсеки вже у доданий час врятував Мораес, який забив гол на 93-й хвилині матчу.

Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

У підсумку «гірники» втратили очки у другому турі поспіль: минулого тижня на ОСК «Металіст» встояв ФК «Львів».



