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    Як «Шахтар» несподівано втратив очки у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка» (відео)

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    <span>&laquo;Шахтар&raquo; зіграв унічию з &laquo;Олімпіком&raquo;</span> - Як «Шахтар» несподівано втратив очки у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка» (відео)
    «Шахтар» зіграв унічию з «Олімпіком»
    Фото: ФК «Шахтар»

    «Гірники» втрачають очки у другому турі поспіль

    У 17-му турі Прем’єр-ліги «Шахтар» приймав донецький «Олімпік».

    Цікаво, що «гірники» були близькими до поразки, однак команду Фонсеки вже у доданий час врятував Мораес, який забив гол на 93-й хвилині матчу.

    Зустріч завершилася з рахунком 2:2.

    Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:

    У підсумку «гірники» втратили очки у другому турі поспіль: минулого тижня на ОСК «Металіст» встояв ФК «Львів».


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