Як «Шахтар» несподівано втратив очки у матчі Прем'єр-ліги проти «Олімпіка» (відео)
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Розсилка
«Шахтар» зіграв унічию з «Олімпіком»
Фото: ФК «Шахтар»
«Гірники» втрачають очки у другому турі поспіль
У 17-му турі Прем’єр-ліги «Шахтар» приймав донецький «Олімпік».
Цікаво, що «гірники» були близькими до поразки, однак команду Фонсеки вже у доданий час врятував Мораес, який забив гол на 93-й хвилині матчу.
Зустріч завершилася з рахунком 2:2.
Пропонуємо вашій увазі огляд матчу:
У підсумку «гірники» втратили очки у другому турі поспіль: минулого тижня на ОСК «Металіст» встояв ФК «Львів».