Марлос продовжив контракт з «Шахтарем»



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Марлос Фото: ФК Шахтар

Нинішнього сезону півзахисник узяв участь у 15 іграх і забив 6 м’ячів

Півзахисник «Шахтаря» Марлос продовжив контракт з донецьким клубом.

Нову угоду розраховано до кінця 2021 року, інформує прес-служба клубу.

Марлос перейшов до «Шахтаря» в липні 2014 року.

Усього на його рахунку 183 матчі та 52 голи за клуб в усіх турнірах.

Нинішнього сезону півзахисник узяв участь у 15 іграх і забив 6 м’ячів.

Восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів уже 11 матчів за національну збірну країни.