Марлос продовжив контракт з «Шахтарем»
-
Розсилка
Марлос
Фото: ФК Шахтар
Нинішнього сезону півзахисник узяв участь у 15 іграх і забив 6 м’ячів
Півзахисник «Шахтаря» Марлос продовжив контракт з донецьким клубом.
Нову угоду розраховано до кінця 2021 року, інформує прес-служба клубу.
Марлос перейшов до «Шахтаря» в липні 2014 року.
Усього на його рахунку 183 матчі та 52 голи за клуб в усіх турнірах.
Нинішнього сезону півзахисник узяв участь у 15 іграх і забив 6 м’ячів.
Восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів уже 11 матчів за національну збірну країни.