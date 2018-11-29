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    Марлос продовжив контракт з «Шахтарем»

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    Марлос - Марлос продовжив контракт з «Шахтарем»
    Марлос
    Фото: ФК Шахтар

    Нинішнього сезону півзахисник узяв участь у 15 іграх і забив 6 м’ячів

    Півзахисник «Шахтаря» Марлос продовжив контракт з донецьким клубом.

    Нову угоду розраховано до кінця 2021 року, інформує прес-служба клубу.

    Марлос перейшов до «Шахтаря» в липні 2014 року.

    Усього на його рахунку 183 матчі та 52 голи за клуб в усіх турнірах.

    Нинішнього сезону півзахисник узяв участь у 15 іграх і забив 6 м’ячів.

    Восени 2017-го Марлос отримав українське громадянство і на сьогодні провів уже 11 матчів за національну збірну країни.

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