Марлос став найкращим гравцем «Шахтаря» у 2017-му році

В голосуванні бразилець випередив Андрія П’ятова

Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос був визнаний кращим гравцем донецького клубу за підсумками 2017-го року. 29-річний футболіст в голосуванні уболівальників випередив голкіпера Андрія П’ятова, третім став Тайсон. Відзначимо, що це другий поспіль аналогічний титул Марлоса в «Шахтарі». Також хавбек став