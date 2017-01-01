Марлос став найкращим гравцем «Шахтаря» у 2017-му році
- Сьогодні, 15:38
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Марлос. Фото: Getty Images
В голосуванні бразилець випередив Андрія П’ятоваПівзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос був визнаний кращим гравцем донецького клубу за підсумками 2017-го року.
29-річний футболіст в голосуванні уболівальників випередив голкіпера Андрія П’ятова, третім став Тайсон.
Відзначимо, що це другий поспіль аналогічний титул Марлоса в «Шахтарі». Також хавбек став найкращим футболістом України-2017 і топ-гравцем донецької команди в Лізі чемпіонів.