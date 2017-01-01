  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Марлос став найкращим гравцем «Шахтаря» у 2017-му році

    В голосуванні бразилець випередив Андрія П’ятова
    Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос був визнаний кращим гравцем донецького клубу за підсумками 2017-го року. 29-річний футболіст в голосуванні уболівальників випередив голкіпера Андрія П’ятова, третім став Тайсон. Відзначимо, що це другий поспіль аналогічний титул Марлоса в «Шахтарі». Також хавбек став
    • Сьогодні, 15:38
    • Розсилка
    Марлос. Фото: Getty Images
    Марлос. Фото: Getty Images

    В голосуванні бразилець випередив Андрія П’ятова

    Півзахисник «Шахтаря» і збірної України Марлос був визнаний кращим гравцем донецького клубу за підсумками 2017-го року.

    29-річний футболіст в голосуванні уболівальників випередив голкіпера Андрія П’ятова, третім став Тайсон.

    Відзначимо, що це другий поспіль аналогічний титул Марлоса в «Шахтарі». Також хавбек став найкращим футболістом України-2017 і топ-гравцем донецької команди в Лізі чемпіонів.

    «Шахтар»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ