Мар'ян Швед визнаний найкращим гравцем місяця в УПЛ



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narodna-pravda.ua

Лідер «Карпат» обійшов у голосуванні Тайсона та Циганкова

За результатами голосування у проекті, організованому українською Прем’єр-лігою, переможцем став вінгер «Карпат» Мар'ян Швед.

У голосуванні брали участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у лютому й березні: 19 тур — Мар’ян Швед («Карпати»), 20 тур — Олександр Караваєв («Зоря»), 21 тур — Віктор Коваленко («Шахтар»), 22 тур — Віктор Циганков («Динамо»), а також футболісти, які, на думку нашої експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж лютневих та березневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні: Олександр Бандура («Львів»), Сергій Вакуленко («Арсенал-Київ»), Тайсон («Шахтар»), Олександр Піхальонок («Маріуполь»).

Після визначення восьми номінантів уболівальники та всі бажаючі могли віддати голос за гравця, якого вони вважають найкращим у лютому-березні, на офіційному сайті УПЛ — upl.ua.

Всього у голосуванні взяло участь близько 3 300 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Джерело: УПЛ