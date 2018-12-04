Матч чемпіонату Франції з футболу перенесено через демонстрації у Парижі



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Фото: twitter.com/psg_inside

Коли зіграють «ПСЖ» та «Монпельє», наразі невідомо

Матч 17-го туру Ліги 1 між «ПСЖ» та «Монпельє», який був запланований на суботу, 8 грудня, перенесено.

Як повідомляє офіційний сайт ліги, таке рішення було прийнято на прохання поліцейського управління Парижа.

Справа у тому, що у місті тривають протести проти підвищення цін на бензин, через що мобілізовані додаткові сили поліції.

Демонстранти обіцяють провести масову акцію саме у суботу, тому поліцейські попросили перенести гру «ПСЖ», оскільки не зможуть забезпечити безпеку проведення матчу.

Нова дата проведення зустрічі поки не повідомляється.

Зауважимо, що це мав бути матч лідерів, адже «ПСЖ» займає перше місце, а «Монпельє» – друге.

Щоправда, парижани після 15-ти турів випереджають конкурентів уже на 14 очок.