Матч «Чорноморець» - «Динамо» розсудить Абдула. Інші призначення на матчі 6-го туру Прем'єр-ліги
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Визначилися бригади арбітрів, які будут працювати на матчах 6-го туру чемпіонату України
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Прем'єр-ліга
6 тур
24.08.2018
«Олімпік» — «Шахтар». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 19.00. Арбітр — Кутаков Д.О. (Київська обл.)
25.08.2018
«Олександрія» — «Ворскла». Олександрія. КСК «Ніка». 17.00. Арбітр — Козиряцький М.С. (Запоріжжя)
«Чорноморець» — «Динамо». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 19.30. Арбітр — Абдула А.Б. (Харків)
26.08.2018
«Маріуполь» — «Львів». Маріуполь. Стадіон ім. В.С.Бойка. 19.30. Арбітр — Шурман Д.Л. (Київська обл.)
«Карпати» — «Арсенал-Київ». Львів. Стадіон «Україна». 19.30. Арбітр — Копієвський В.В. (Кропивницький)
«Зоря» — «Десна». Запоріжжя. «Славутич-Арена». 19.30. Арбітр — Арановський Є.А. (Київ)