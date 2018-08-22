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    Матч «Чорноморець» - «Динамо» розсудить Абдула. Інші призначення на матчі 6-го туру Прем'єр-ліги

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    Матч «Чорноморець» - «Динамо» розсудить Абдула. Інші призначення на матчі 6-го туру Прем'єр-ліги

    Визначилися бригади арбітрів, які будут працювати на матчах 6-го туру чемпіонату України

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 6-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Прем'єр-ліга

    6 тур

    24.08.2018

    «Олімпік» — «Шахтар». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 19.00. Арбітр — Кутаков Д.О. (Київська обл.)

    25.08.2018

    «Олександрія» — «Ворскла». Олександрія. КСК «Ніка». 17.00. Арбітр — Козиряцький М.С. (Запоріжжя)

    «Чорноморець» — «Динамо». Одеса. Стадіон «Чорноморець». 19.30. Арбітр — Абдула А.Б. (Харків)

    26.08.2018

    «Маріуполь» — «Львів». Маріуполь. Стадіон ім. В.С.Бойка. 19.30. Арбітр — Шурман Д.Л. (Київська обл.)

    «Карпати» — «Арсенал-Київ». Львів. Стадіон «Україна». 19.30. Арбітр — Копієвський В.В. (Кропивницький)

    «Зоря» — «Десна». Запоріжжя. «Славутич-Арена». 19.30. Арбітр — Арановський Є.А. (Київ)

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