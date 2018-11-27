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    Матч «Динамо» - «Чорноморець» розсудить Іванов. Інші суддівські призначення на 17-й тур УПЛ

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    Матч «Динамо» - «Чорноморець» розсудить Іванов. Інші суддівські призначення на 17-й тур УПЛ

    Призначено офіційних осіб на матчі 17-го туру Прем’єр-ліги

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Прем'єр-ліга України

    Матчі 17-го туру

    01.12.2018 (субота)

    «Десна» - «Зоря». Київ. Стадіон «Оболонь-Арена». 14.00. Арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків)

    «Арсенал-Київ» - «Карпати». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 17.00. Арбітр - Монзуль К.В. (Харків)

    02.12.2018 (неділя)

    «Львів» - «Маріуполь». Львів. Стадіон «Арена Львів». 14.00. Арбітр - Козик Я.В. (Мукачеве)

    «Шахтар» - «Олімпік». Харків. ОСК «Металіст». 17.00. Арбітр - Копієвський В.В. (Кропивницький)

    03.12.2018 (понеділок)

    «Ворскла» - «Олександрія». Полтава. Стадіон «Ворскла» ім. О.Бутовського. 17.00. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро)

    «Динамо» - «Чорноморець». Київ. НСК «Олімпійський». 18.30. Арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.)

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