Матч «Динамо» - «Чорноморець» розсудить Іванов. Інші суддівські призначення на 17-й тур УПЛ
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Призначено офіційних осіб на матчі 17-го туру Прем’єр-ліги
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 17-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Прем'єр-ліга України
Матчі 17-го туру
01.12.2018 (субота)
«Десна» - «Зоря». Київ. Стадіон «Оболонь-Арена». 14.00. Арбітр - Кривушкін Д.В. (Харків)
«Арсенал-Київ» - «Карпати». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 17.00. Арбітр - Монзуль К.В. (Харків)
02.12.2018 (неділя)
«Львів» - «Маріуполь». Львів. Стадіон «Арена Львів». 14.00. Арбітр - Козик Я.В. (Мукачеве)
«Шахтар» - «Олімпік». Харків. ОСК «Металіст». 17.00. Арбітр - Копієвський В.В. (Кропивницький)
03.12.2018 (понеділок)
«Ворскла» - «Олександрія». Полтава. Стадіон «Ворскла» ім. О.Бутовського. 17.00. Арбітр - Романов В.М. (Дніпро)
«Динамо» - «Чорноморець». Київ. НСК «Олімпійський». 18.30. Арбітр - Іванов Ю.В. (Донецька обл.)