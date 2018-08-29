Матч «Динамо» - «Карпати» розсудить Дердо. Інші призначення на матчі 7-го туру Прем'єр-ліги
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Визначилися бригади арбітрів, які будут працювати на матчах 7-го туру чемпіонату України
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Прем'єр-ліга України
Матчі 7-го туру
31.08.2018
«Ворскла» — «Чорноморець». Полтава. Стадіон «Ворскла» ім. О.Бутовського. 19.00. Арбітр — Труханов К.В. (Харків)
01.09.2018
«Шахтар» — «Маріуполь». Харків. ОСК «Металіст». 19.30. Арбітр — Монзуль К.В. (Харків)
02.09.2018
«Десна» — «Олімпік». Чернігів. Стадіон ім. Ю.Гагаріна. 14.00. Арбітр — Романов В.М. (Дніпро)
«Львів» — «Олександрія». Львів. «Арена Львів». 17.00. Арбітр — Кривоносов М.О. (Київ)
«Динамо» — «Карпати». Київ. НСК «Олімпійський». 19.30. Арбітр — Дердо О.В. (Чорноморськ)
«Арсенал-Київ» — «Зоря». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 19.30. Арбітр — Можаровський Ю.А. (Львів)