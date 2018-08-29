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    Матч «Динамо» - «Карпати» розсудить Дердо. Інші призначення на матчі 7-го туру Прем'єр-ліги

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    Матч «Динамо» - «Карпати» розсудить Дердо. Інші призначення на матчі 7-го туру Прем'єр-ліги

    Визначилися бригади арбітрів, які будут працювати на матчах 7-го туру чемпіонату України

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 7-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/2019.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Прем'єр-ліга України

    Матчі 7-го туру

    31.08.2018

    «Ворскла» — «Чорноморець». Полтава. Стадіон «Ворскла» ім. О.Бутовського. 19.00. Арбітр — Труханов К.В. (Харків)

    01.09.2018

    «Шахтар» — «Маріуполь». Харків. ОСК «Металіст». 19.30. Арбітр — Монзуль К.В. (Харків)

    02.09.2018

    «Десна» — «Олімпік». Чернігів. Стадіон ім. Ю.Гагаріна. 14.00. Арбітр — Романов В.М. (Дніпро)

    «Львів» — «Олександрія». Львів. «Арена Львів». 17.00. Арбітр — Кривоносов М.О. (Київ)

    «Динамо» — «Карпати». Київ. НСК «Олімпійський». 19.30. Арбітр — Дердо О.В. (Чорноморськ)

    «Арсенал-Київ» — «Зоря». Київ. Стадіон «Динамо» ім. В.Лобановського. 19.30. Арбітр — Можаровський Ю.А. (Львів)

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