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    Матч «Динамо» - «Шахтар» довірили розсудити Можаровському

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    Матч «Динамо» - «Шахтар» довірили розсудити Можаровському

    Призначено офіційних осіб на матчі 3-го туру Прем'єр-ліги сезону 2018/19

    Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 3-го туру Прем'єр-ліги сезону 2018/19.

    Про це повідомляє прес-служба організації.

    Так, головним арбітром центрального матчу туру між «Динамо» та «Шахтарем» буде Юрій Можаровський.

    Матч відбудеться 3-го серпня, початок о 19:00.

    3 серпня (п'ятниця)

    19:00 «Динамо» - «Шахтар» - Юрій Можаровський

    4 серпня (субота)

    17.00 «Ворскла» - «Львів» - Іван Бондар

    19.30 «Зоря» - «Чорноморець» - Віктор Копієвський

    5 серпня (неділя)

    17.00 «Карпати» - «Олімпік» - Володимир Новохатній

    19.30 «Десна» - «Олександрія» - Максим Козиряцький

    19.30 «Арсенал-Київ» - «Маріуполь» - Дмитро Бондаренко

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