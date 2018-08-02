Матч «Динамо» - «Шахтар» довірили розсудити Можаровському
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Призначено офіційних осіб на матчі 3-го туру Прем'єр-ліги сезону 2018/19
Комітети Федерації футболу України призначили офіційних осіб на матчі 3-го туру Прем'єр-ліги сезону 2018/19.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Так, головним арбітром центрального матчу туру між «Динамо» та «Шахтарем» буде Юрій Можаровський.
Матч відбудеться 3-го серпня, початок о 19:00.
3 серпня (п'ятниця)
19:00 «Динамо» - «Шахтар» - Юрій Можаровський
4 серпня (субота)
17.00 «Ворскла» - «Львів» - Іван Бондар
19.30 «Зоря» - «Чорноморець» - Віктор Копієвський
5 серпня (неділя)
17.00 «Карпати» - «Олімпік» - Володимир Новохатній
19.30 «Десна» - «Олександрія» - Максим Козиряцький
19.30 «Арсенал-Київ» - «Маріуполь» - Дмитро Бондаренко