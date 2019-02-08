Україна розгромно програла Польщі в хокей



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Зупинити поляків вдруге поспіль наша команда не змогла XSport

Команда Андрія Срюбка не змогла провести другий матч на тому ж рівні, що й перший

На льоду броварського «Терміналу» триває міджнародний турнір з хокею за участю трьох національних збірних. Другу поспіль зустріч провели між собою команди України та Польщі. Правда, якщо в першому поєдинку вкомплектована в основному молоддю українська збірна на чолі з новим тренером Андрієм Срюбком дала суперникові бій і поступилася лише в серії післяматчевих буллітів, то сьогодні боротьби не вийшло.

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Поляки закинули вже на 53-й хвилині зустрічі, потім, реалізувавши більшість, подвоїли перевагу. До перерви у ворота 20-річного Микити Гордюшина, який дебютував у складі національної збірної, влетіло ще дві шайби. То ж не дивно, що тренери вирішили більше молодого голкіпера не мучити і випустили на заключних дві 20-хвилинки героя першої зустрічі Кирила Кучера. Той теж одного разу пропустив, але загалом відіграв дуже надійно.

Повернувся до складу команди й найдосвідченіший з представників нинішньої збірної України - нападник Андрій Міхнов. У нього була гарна нагода відзначитися в другому періоді, але виходу на побачення з голкіпером Андрій не реалізував.

Україна — Польща — 1:5 (0:4, 0:1, 1:0)

Шайби: 0:1 — Коморскі (Арон Хмілевскі), 00:53. 0:2 — Колуш (Арон Хмілевскі — більш.), 04:35. 0:3 - Міхаель Коларж, 05:30. 0:4 - Пжиґодскі (Міхаель Коларж). 0:5 - Колуш (Беп’єрщ). 1:5 - Тимур Гриценко

Україна: Гордюшин (Кирило Кучер, 20:00); Толстушко — Ординський, Дмитро Дем’янюк — Дмитро Німенко — Андрій Міхнов (к); Павло Таран — Данило Скрипець, Денискін — Тимур Гриценко — Іван Савченко; Кирило Жовнір — Бойових, Кирило Бондаренко — Микита Коваленко — Олег Задоєнко; Луговий — Кривошапкін — Євген Тимченко. Тренер — Андрій Срюбко

Польща: Ражка; Колуш — Оскар Яскевич, Капіца — Нойпауер — Арон Хмілевскі (к); Брик — Бартош Цюра, Маласиньскі — Коморскі — Ґошчиньскі; Костек — Бихавскі, Матеуш Міхальскі — Домінік Паш — Беп’єрщ; Міхаель Коларж — Даміан Томашик, Марзец — Радослав Налевайка — Пжиґодскі. Тренер — Томаш Валтонен

8 лютого. Бровари. Спорткомплекс «Термінал»

«У тому й різниця між молодими гравцями і тими, що постарше, - сказав після матчу наставник українців Андрій Срюбко. - Хлопці втомилися і відразу почалися помилки. Що ж, зробимо висновки і приймемо правильні рішення. Рухаємося далі. На воротаря (Гордюшина - прим.) всієї вини звалювати не треба. До шайб призвели прості помилки, яких обиватель не помічає. У перспективі в нас ще є непоганий запас гравців, я б назвав їх основою. Додамо до них молодих хлопців і компенсуємо розрив між нами і поляками».

У неділю, 10 лютого, на льоду «Терміналу» українці проведуть заключний матч товариського турніру. Суперниками будуть румунські хокеїсти.



А з поляками збірна України зіграє навесні, в рамках чемпіонату світу в дивізіоні 1В, який відбудеться в Таллінні (Естонія).