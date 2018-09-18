Матч Ліги Європи «Арсенал» - «Ворскла» покажуть на великому екрані у Полтаві



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Керівництво полтавського клубу організує фан-зону

На перший матч групового етапу Ліги Європи до Лондона полтавська «Ворскла» полетить із модернізованого аеропорту «Полтава».

Про це повідомляє офіційний сайт полтавського клубу.

Літаку доведеться подолати понад 2700 кілометрів, аби доправити офіційну делегацію з Полтави до столиці Великобританії.

Зазначається, що керівництво футбольного клубу «Ворскла» вирішило у день старту «біло-зелених» в одному з найпрестижніших клубних турнірів Старого світу подарувати полтавським уболівальникам свято.

Біля центрального входу на стадіон «Ворскла» ім. О. Бутовського встановлять величезний екран, на якому й транслюватиметься гра «Арсенал» (Лондон) – «Ворскла» (Полтава).

Захід розпочнеться о 19:55 з дискотеки та розважальної програми, а о 21:55 вся увага присутніх переключиться на екран.

Вхід до фан-зони вільний.