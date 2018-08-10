Матч Ліги Європи перервали, бо арбітру зустрічі розбили голову (відео)



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Сталося це під час зустрічі «Штурма» та кіпрського АЕКа

Перший матч третього кваліфікаційного раунду у Граці між місцевим «Штурмом» та АЕКом з Ларнаки був перерваний у другому таймі.

За рахунку 2:0 на користь гостей гра була зупинена після того, як одному з помічників арбітра у голову кинули пивну банку.

При цьому деякі джерела стверджують, що це була пляшка, інформує Footballski.

Обидві команди вирушили у роздягальні, поки лайнсмену надали медичну допомогу.

Після наради представників УЄФА було прийнято рішення відновити матч, передає tribuna.com.

Petit gif de la scène. Verre plein, lancé par un mec en t-shirt rose qui a été viré du stade. Toujours pas de nouvelle quant à la suite de la rencontre. pic.twitter.com/lvnUUBQMYS — Footballski (@footballskiFR) 9 серпня 2018 р.

Команда з Кіпру так і виграла з рахунком 2:0.

Проте, наразі невідомо, яке покарання отримає «Штурм» за поведінку вболівальників. Можливо, що команді зарахують технічну поразку.