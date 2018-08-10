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    Матч Ліги Європи перервали, бо арбітру зустрічі розбили голову (відео)

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    Матч Ліги Європи перервали, бо арбітру зустрічі розбили голову (відео)

    Сталося це під час зустрічі «Штурма» та кіпрського АЕКа

    Перший матч третього кваліфікаційного раунду у Граці між місцевим «Штурмом» та АЕКом з Ларнаки був перерваний у другому таймі.

    За рахунку 2:0 на користь гостей гра була зупинена після того, як одному з помічників арбітра у голову кинули пивну банку.

    При цьому деякі джерела стверджують, що це була пляшка, інформує Footballski.

    Обидві команди вирушили у роздягальні, поки лайнсмену надали медичну допомогу.

    Після наради представників УЄФА було прийнято рішення відновити матч, передає tribuna.com.

    Команда з Кіпру так і виграла з рахунком 2:0.

    Проте, наразі невідомо, яке покарання отримає «Штурм» за поведінку вболівальників. Можливо, що команді зарахують технічну поразку.

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