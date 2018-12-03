Матч між МХК «Динамо» і «Донбасом» перенесений на 20 грудня



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МХК Динамо

Також на два дні раніше МХК «Динамо» зіграє з «Дніпром»

З огляду на звернення МХК «Динамо», за обопільною згодою клубів та відповідно до статті 39 Спортивного регламенту, було прийнято рішення про перенесення матчу № 66 чемпіонату Української хокейної ліги між МХК «Динамо» і «Донбасом».

Про це повідомляє прес-служба ліги.

Гра, яка була раніше запланована на 5 грудня, відбудеться в Харкові 20 грудня 2018 року.

Також за обопільною згодою клубів було прийнято рішення про перенесення матчу № 69 чемпіонату Української хокейної ліги між МХК «Динамо» і «Дніпром».

Ця зустріч відбудеться 17 грудня.

Нагадаємо, що наступний матч регулярного чемпіонату відбудеться вже 4 грудня, в Херсоні - там «Дніпро» прийматиме «Кременчук».

Початок зустрічі о 19:30.