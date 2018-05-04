Матч першої ліги України «Рух» - «Геліос» не відбудеться

Команді з Виннків зарахували технічну перемогу

Як відомо, «Геліос» повідомив Професійну футбольну лігу України про те, що не має достатньої кількості гравців та не приїде на гру проти «Руху». Ліга намагалася знайти рішення ситуації, але марно. Організація надіслала «Руху» офіційне повідомлення про те, що матч не відбудеться, а команда з Винників здобудуть



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Рух – Геліос: ПФЛ офіційно повідомила, що матч не відбудеться

Команді з Виннків зарахували технічну перемогу

Як відомо, «Геліос» повідомив Професійну футбольну лігу України про те, що не має достатньої кількості гравців та не приїде на гру проти «Руху».

Ліга намагалася знайти рішення ситуації, але марно.

Організація надіслала «Руху» офіційне повідомлення про те, що матч не відбудеться, а команда з Винників здобудуть технічну перемогу, інформує офіційний сайт клубу.

Після 31 туру «Геліос» набрав 46 очок та посідає шосте місце.

У Руха на один пункт менше та сьома позиція.

Після здобуття технічної перемоги «Рух» займе шосте місце та випереджатиме «Геліос» на два пункти.