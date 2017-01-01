Матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» повинен зібрати повний стадіон
- Сьогодні, 21:57
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У продажу залишилося менше 10 тисяч квитків
На останню гру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Манчестер Сіті», яка пройде в Харкові, залишилося у продажу менше 10 тисяч квитків.
Про це про це повідомляє офіційний акаунт «гірників» в Twitter.
Нагадаємо, в матчі з командою Гвардіоли «Шахтарю» достатньо набрати 1 очко, щоб вийти в плей-офф турніру.
Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 6-го грудня.
На матч Лиги чемпионов #ШахтерМанСити в продаже осталось меньше 10 тысяч билетов.— FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 28 ноября 2017 г.
Спешите попасть на суперпоединок в Харькове 6 декабря!
Билеты в продаже в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на сайте: https://t.co/gjOykDZt9M pic.twitter.com/3vod40AEaK