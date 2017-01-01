Матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» повинен зібрати повний стадіон

У продажу залишилося менше 10 тисяч квитків

На останню гру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Манчестер Сіті», яка пройде в Харкові, залишилося у продажу менше 10 тисяч квитків. Про це про це повідомляє офіційний акаунт «гірників» в Twitter. Нагадаємо, в матчі з командою Гвардіоли «Шахтарю» достатньо набрати 1 очко, щоб вийти в



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У продажу залишилося менше 10 тисяч квитків

На останню гру групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» - «Манчестер Сіті», яка пройде в Харкові, залишилося у продажу менше 10 тисяч квитків.

Про це про це повідомляє офіційний акаунт «гірників» в Twitter.



Нагадаємо, в матчі з командою Гвардіоли «Шахтарю» достатньо набрати 1 очко, щоб вийти в плей-офф турніру.

Нагадаємо, матч «Шахтар» - «Манчестер Сіті» відбудеться 6-го грудня.