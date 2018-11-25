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    Матч «Шахтаря» у Лізі чемпіонів довірили щасливому для України арбітру

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    Іван Кружляк - Матч «Шахтаря» у Лізі чемпіонів довірили щасливому для України арбітру
    Іван Кружляк
    Фото взяте з сайту ua-football.com

    Поразка позбавить «гірників» шансів на єврокубкову весну

    Поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між донецьким «Шахтарем» та німецьким «Гоффенгаймом» обслужить словацька бригада арбітрів. 

    Головним суддею виступить Іван Кружляк.

    Йому допомагатимуть Томаш Сомолані і Браніслав Ханцко. Судді за воротами - Петер Кралович і Філіп Глова, четвертий арбітр - Томаш Мокош.

    Цікаво, що Кружляк вже обслуговував матчі українських команд в єврокубках.

    У 2012 році «Дніпро» за його суддівства переміг шведський АІК (3:2), у 2016 році «Шахтар» розібрався з турецьким «Істанбулом» (2:0), а навесні цього року «Динамо» зуміло вистояти в Римі проти «Лаціо» (2:2). 

    Джерело: tsn.ua

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