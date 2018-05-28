Матч Україна - Албанія може не відбутися

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Збірна України з футболу. Фото: zbirna.com

Шевченко покладає провину за ймовірний зрив матчу на агента

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко повідомив, що товариський матч проти збірної Албанії, який був запланований на 3 червня може не відбутися.

Шевченко покладає провину за ймовірний зрив матчу на агента, який спрацював непрофесійно при організації поєдинку.

«У нас будуть маленькі зміни по другій грі, вона зараз під питанням. Гра з Албанією повинна відбутися в Швейцарії. У зв'язку з тим, що швейцарці не дали можливість провести другу гру на їх території, агент перевів гру до Франції. Але стадіон, який він надав, не відповідає рівню двох збірних. Там навіть неможливо було розмістити глядачів. ФФУ направила лист до ФІФА. Ми написали всі причини. Таку ж думку і у головного тренера Албанії. Подальше рішення за ФІФА. Або гра не відбудеться, або агент знайде відповідне поле», - цитує Шевченка Footboom.com.

Через це ФФУ направила в ФІФА подання на скасування поєдинку, запланованого спочатку на 3 травня. Албанська сторона підтримала пропозицію українців. Тепер очікується рішення міжнародної федерації футболу.

Нагадаємо, що 31 травня відбудеться перший з двох запланованих спарингів. Україна зіграє з Марокко.