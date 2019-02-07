Матч УПЛ «Десна» - «Динамо» ризикує не відбутися (фото)



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Стадіон імені Гагаріна замело снігом Катай за Динамо

Не схоже, що стадіон в Чернігові готовий до поновлення чемпіонату

У 20-му турі української Прем’єр-ліги «Десна» прийматиме вдома «Динамо». Матч заплановано на 2 березня о 14:00.

У мережі з’явилися свіжі фотографії з домашньої арени чернігівців, з яких стає зрозуміло, що менш ніж за місяць до першого офіційного матчу «Десни» вдома поле стадіону ім. Гагаріна перебуває в занедбаному стані та не готове до поновлення чемпіонату. Зважаючи на проблеми з підігрівом поля, виникають сумніви, що гра пройде в Чернігові.

Нагадаємо, що поєдинок 17-го туру УПЛ «Десна» - «Зоря» теж мав відбутися на стадіоні ім. Гагаріна, проте за декілька днів до зустрічі її перенесли в Київ, на «Оболонь-Арену». Тоді головною причиною такого рішення стали проблеми з підігрівом газону.

Зазначимо, що ні на офіційному сайті Прем’єр-ліги, ні «Десни» не вказано місце проведення майбутнього матчу з «Динамо».

Після 18 турів чемпіонату України «Десна» має в своєму активі 24 очки і займає 6 місце. «Динамо» на 2 позиції, в активі киян 38 пунктів.