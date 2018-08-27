Матч-відповідь між «Динамо» та «Аяксом» розсудить словенська бригада арбітрів



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Дамір Скоміна

Головним арбітром буде Дамір Скоміна

Комітет арбітрів УЄФА оприлюднив бригади арбітрів на матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів.

На поєдинку між київським «Динамо» та амстердамським «Аяксом» працюватиме суддівська бригада зі Словенії на чолі з Даміром Скоміною, інформує прес-служба «Динамо»

42-річний арбітр із Копера за цивільною професією є менеджером із туризму. Є арбітром ФІФА з 2003 року, до елітної категорії європейських арбітрів входить з 2009 року.

Двічі перетинався і з київським «Динамо» на міжнародній арені. У 1/16 фіналу Кубка УЄФА сезону 2008/2009 «біло-сині» під наглядом Скоміни зіграли на виїзді внічию з «Валенсією» (2:2), завдяки чому вийшли до наступної стадії турніру, а на груповому етапі Ліги чемпіонів 2015/2016 зіграли вдома внічию з англійським «Челсі» (0:0).

Асистенти – Юре Прапротник, Роберт Вукан

Додаткові асистенти – Матей Юг, Славко Вінчич

Четвертий арбітр – Томаш Кланчник (усі – Словенія)

Спостерігач арбітражу УЄФА – Еміл Божиновські (Македонія)

Делегат УЄФА – Іштван Гушар (Угорщина).

Нагадаємо, що матч «Динамо» – «Аякс» відбудеться у вівторок, 28 серпня, на НСК «Олімпійський». Початок – о 22:00.